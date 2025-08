Leclerc est bien ancré derrière les McLaren F1, Hamilton ’loin du compte’

Charles Leclerc a terminé troisième des deux séances d’essais libres du jour en Hongrie. Le pilote Ferrari se félicite d’avoir réussi à être le premier derrière les pilotes McLaren F1 lors des deux EL, mais il s’inquiète de sa capacité à aller chercher les MCL39, tout en attendant de voir l’effet d’une journée plus froide et possiblement pluvieuse demain.

"Pour l’instant ça semble être notre position ! Ce sera très difficile de battre les McLaren demain, ils semblent être en avance mais il ne faut jamais dire jamais. Le feeling avec la voiture est plutôt positif, on doit progresser dans la bonne direction mais il est bon" a déclaré Leclerc.

"Pour l’instant on l’est mais on ne peut jamais les exclure. C’est très variable de vendredi à dimanche. Il faudra voir si les conditions changeantes feront évoluer la hiérarchie mais pour l’instant on est derrière McLaren et devant les autres. Mais j’espère qu’on pourra faire mieux que troisième."

Lewis Hamilton était, sans surprise, déprimé après avoir été incapable d’égaler le rythme de son équipier. Hamilton a terminé cinquième (EL1) et sixième (EL2) des séances du jour, avec à chaque fois un écart conséquent entre les deux Ferrari.

"Aujourd’hui n’a pas été une bonne journée pour moi. J’ai eu beaucoup de mal avec l’équilibre de la voiture. C’est très différent des années précédentes" déplore le septuple champion du monde.

"Nous avons essayé deux solutions. Nous avons tenté de corriger certains problèmes d’équilibre en EL1, nous avons modifié la voiture en EL2, et l’équilibre est très, très irrégulier d’un virage à l’autre. On ne peut pas parler de sous-virage, ni de survirage, c’est juste loin d’être sur des rails et très déséquilibré."

S’il a une idée des raison à cela, Hamilton sait qu’il y a encore du travail de son côté : "Mais je pense que c’est probablement lié à la température des pneus, donc nous allons essayer de comprendre ça pour demain."

"Charles a été rapide aujourd’hui. Il est globalement satisfait de la voiture. Personnellement, je suis assez loin du compte, donc je doute fortement de pouvoir me battre pour la deuxième ligne comme lui. En l’état actuel en tout cas."