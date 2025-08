Aston Martin F1 au niveau des top teams, Alonso a ’besoin de repos’

Aston Martin F1 a créé la surprise de la première journée du Grand Prix de Hongrie avec deux places dans le top 5. Lance Stroll a terminé quatrième de la journée, et le Canadien s’est senti immédiatement à l’aise dans la voiture en ce début de week-end.

"C’était bien aujourd’hui, un bon équilibre" a déclaré Stroll, qui ne s’attendait pas à un si bon départ mais reste prudent. "C’est toujours difficile de savoir ce que font les autres avec le carburant et autre, mais la voiture est bonne donc on verra ce qu’on peut faire demain."

Fernando Alonso a décidé de ne pas participer à la première séance à cause d’un problème de dos, et il explique sa décision sur le plan médical : "C’est la même chose qu’hier, ça va être comme ça tout le week-end. J’ai une petite blessure au muscle dorsal, dans la région lombaire."

"J’ai besoin de repos, mais les vacances d’été approchent, donc je vais devoir encore passer deux jours à gérer mon confort dans le siège. Hier, nous avons trouvé différentes solutions avec des coussins d’air et d’autres choses qui fonctionnent bien. Aujourd’hui, je n’ai donc pas eu mal pendant les EL2, ce qui est positif."

"On a toujours de petites douleurs et de l’inconfort ici et là. Le fait est que nous avons fait une IRM la semaine dernière juste pour vérifier et nous avons vu une petite blessure au niveau des muscles."

"Évidemment, si vous êtes une personne normale, vous resterez assis un peu pendant deux semaines. Mais je pense que c’est gérable. Je n’ai pas mal dans la voiture, ce qui est le plus important."

Cinquième de sa première séance au volant, l’Espagnol est satisfait : "Les EL2 se sont bien passés. L’équilibre n’est peut-être pas encore tout à fait celui que j’aimerais pour la voiture. Il y a un peu de sous-virage en milieu de virage et j’ai du mal à faire pivoter la voiture à faible vitesse."

"Mais c’est normal pour une première séance d’essais du week-end. Nous verrons ce que nous pouvons changer pendant la nuit. Et aussi quelques tests que les gars ont effectués lors des EL1. Nous devons examiner les données et mettre au point la voiture la plus rapide pour demain."

Felipe Drugovich a donc remplacé Alonso en EL1, une décision qu’il a apprise ce matin, ce qui a précipité sa préparation mais ne l’a pas empêché de faire une bonne séance : "J’ai eu la confirmation ce matin, ce qui était à la dernière minute, mais c’était une bonne nouvelle à recevoir !"

"Je suis arrivé tôt sur le circuit, j’ai eu des réunions avec les ingénieurs, ce n’était pas très différent des autres EL1 que j’ai faits. Mais je n’avais pas fait de simulateur et je n’avais pas eu de préparation, on m’a juste donné des objectifs, j’ai pris la piste et c’était une bonne séance."

"Tout s’est bien passé, on a récupéré des données et j’ai même pu faire un tour en pneus tendres, ce qui est toujours bien. Mon tour était chaotique avec du trafic et un blocage, ce qui n’est jamais idéal, amis c’est bien de prendre du plaisir au volant."

"Je ne sais pas, j’espère de faire au mieux en piste en espérant que ça se traduise par quelque chose l’an prochain. Mais je ne peux pas y penser quand je pilote donc j’essaie juste de faire au mieux."