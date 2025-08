Hadjar est proche du top 5 dans une Racing Bulls ’vraiment performante’

Isack Hadjar a été un des hommes forts de la première journée du Grand Prix de Hongrie, après une quatrième place en EL1 et un top 10 en EL2. Le pilote français confirme ses bonnes dispositions après une première journée où Racing Bulls semble être parmi le haut du panier.

"La voiture est vraiment performante et nous avons réalisé une première séance d’essais libres solide. Dans la deuxième séance, les meilleures équipes ont commencé à montrer leur rythme, nous avons donc légèrement abaissé les chronos, et la voiture était toujours excellente" a déclaré Hadjar.

"Il y a quelques points sur lesquels je ne suis pas encore totalement à l’aise, mais elle est encore rapide et nous avons une marge de progression. La deuxième séance d’essais libres nous a donné une idée plus précise de notre véritable rythme ce week-end. C’est une piste à fort appui, et piloter ici est très agréable."

Liam Lawson était plus en retrait en 15e place, mais le Néo-Zélandais est convaincu qu’il peut viser les mêmes résultats que son équipier en qualifications et en course : "C’était un peu compliqué pour moi aujourd’hui, mais la piste était vraiment agréable à piloter."

"La gestion du trafic ici est assez difficile, et avec une séance supplémentaire demain matin, nous avons encore du travail. Nous sommes un peu hors de notre position actuelle et, comme toujours, c’est très serré. Si nous trouvons quelques petites choses, cela fera une grande différence pour notre position en qualifications."