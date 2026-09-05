Antonelli estime s’être bien sacrifié pour aider Russell en qualification

Kimi Antonelli a parfaitement rempli son rôle de coéquipier chez Mercedes à Monza. Le pilote italien a franchi sans difficulté l’étape de la Q3 avant de mettre sa performance au service de George Russell, en lui offrant une aspiration particulièrement précieuse. Pour Antonelli, la course aura surtout pour objectif de limiter les dégâts au championnat et de se frayer un chemin à travers le trafic, plutôt que de nourrir de réelles ambitions de victoire ou de podium.

Kimi Antonelli a donc progressé logiquement jusqu’à la Q3 grâce à sa W17, avant de se mettre au service de son équipier pour lui assurer la meilleure position sur la grille. Le jeu de l’aspiration a bien fonctionné même si Russell a échoué à la 2e place sur la grille derrière Pierre Gasly.

"C’est ce que je devais faire. L’équipe me l’a demandé ; j’ai donc fait ce qu’il fallait et j’ai essayé d’apporter mon aide autant que possible."

"Même le tour que j’ai bouclé seul, c’était une sensation un peu étrange, et ce n’était assurément pas un tour parfait."

"Dans l’ensemble, compte tenu de la pénalité, je devais me montrer bon coéquipier et aider du mieux que je pouvais. Je pense avoir bien rempli ce rôle et je suis ravi que cela ait porté ses fruits à la fin."

Concernant ses perspectives pour la course, Antonelli a un premier objectif.

"Nous allons essayer d’éviter les problèmes dans les deux premières chicanes, mais ensuite, évidemment, de nous défaire du trafic le plus vite possible lors des premiers tours pour tenter de rattraper les voitures les plus rapides."

"Ensuite il faudra prendre le maximum de points dans le top 10 pour le championnat car je n’oublie pas que je dois limiter les dégâts. Le podium ou la victoire ? Je n’y pense pas, il faudrait une course folle, une safety car ou autre pour me remettre dans une bonne position je pense."

Alors Kimi Antonelli peut-il monter sur le podium selon son patron, Toto Wolff ?

"Je pense que c’est trop en demander à la régulière comme il vient de le dire. On voit bien que cela devient très difficile une fois qu’on a dépassé un certain groupe de retardataires, les performances sont si serrées qu’à moins d’adopter une stratégie très différente et de prendre un certain risque, je ne pense pas que ce soit possible."