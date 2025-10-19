Leclerc considère sa troisième place comme ’une grosse surprise’

Charles Leclerc a signé le troisième chrono des qualifications du Grand Prix des Etats-Unis. Le pilote Ferrari était le premier surpris après un week-end difficile jusqu’ici, et il est heureux de cette performance inattendue.

Néanmoins, il s’inquiète de la compréhension de la voiture, car celle-ci se montre capricieuse course après course, et parfois au cours d’un même week-end. Si cela reste un point à améliorer, ce retour en forme en qualifications lui a redonné le sourire.

"C’était une grosse surprise, considérant que le week-end a été difficile depuis le départ. On a réussi à tout mettre bout à bout en qualifications mais il y a encore des choses que l’on doit comprendre de cette voiture" a déclaré Leclerc.

"Il y a trop de variations de performance dans un même week-end sans la changer. On va se pencher dessus, mais le Sprint a été intéressant ce matin, on a beaucoup appris, on a appliqué ces leçons en qualifications et j’espère que maintenant, on va réussir à remonter un peu."

Le Monégasque n’exclut pas une bonne performance en course, puisque la SF-25 est souvent meilleure sur les longs relais que sur les tours rapides. Il est toutefois sceptique quant à se chances de victoire.

"Notre voiture est normalement plus forte en course qu’en qualifications, c’est positif. Je ne sais pas si l’on pourra se battre avec Max et les McLaren mais j’essaierai de prendre un aussi bon départ que ce matin ou l’an dernier et je tenterai de rester devant."