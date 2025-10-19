6e sur la grille, Piastri va devoir limiter la casse face à Verstappen et Norris
Une mauvaise qualification pour le pilote McLaren à Austin
Oscar Piastri a vécu une séance de qualifications compliquée à Austin, où il n’a jamais semblé en mesure de trouver le bon rythme avec sa McLaren. L’Australien a reconnu avoir eu du mal à se sentir à l’aise au volant, sans pour autant commettre d’erreurs majeures, ce qui l’a mené à la 6e place seulement alors que Max Verstapen a signé la pole et son équipier, Lando Norris, est 2e.
Malgré cette qualification en demi-teinte, Piastri reste confiant quant à ses chances de rebondir lors de la course. Conscient que le tracé d’Austin offre de multiples opportunités de dépassement, il mise sur la stratégie et la gestion des pneus pour remonter vers le top 3. Ce sera essentiel pour le leader du championnat afin de limiter la casse face à ses deux rivaux pour le titre.
"Je n’ai pas vraiment commis d’erreur lors de ces qualfications, je n’ai juste pas eu l’impression d’avoir trouvé le rythme pendant toute la séance, j’ai juste eu du mal. On verra bien pourquoi, évidemment. Mais oui, c’était clairement une bataille avec la voiture."
Peut-il remonter demain vers le top 3 ?
"Oui, je pense. Évidemment, quand on n’a pas le rythme souhaité, ce n’est jamais très agréable sur le coup mais je vais travailler ce soir avec l’équipe sur les stratégies et les pneus."
"Il y a beaucoup d’opportunités demain, il y a des questions de stratégie. J’espère que notre rythme de course sera bon, c’est un circuit où l’on peut dépasser, alors on verra bien. Le week-end est loin d’être terminé."
McLaren aura-t-elle au moins un avantage en rythme de course sur Red Bull ?
"Difficile à dire. Max a semblé rapide tout le week-end, donc il faudra attendre de voir si cela se reflète aussi demain, mais on n’en a aucune idée."
A-t-il eu le temps de discuter avant les qualifications de son accrochage avec Norris au Sprint ?
"Brièvement mais nous pensons tous que c’est juste un incident de course. Lando et moi étions loin du point de corde et il est impossible de tout voir à ce moment-là, donc si j’avais su qu’il y avait trois pilotes de front derrière moi, j’aurais peut-être fait quelque chose d’un peu différent. Mais il faut se fier à son instinct, et c’est ce que j’ai fait."
