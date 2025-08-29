Leclerc admet que les problèmes de la Hongrie peuvent encore toucher la SF-25

Charles Leclerc doute d’avoir vu la fin des problèmes similaires à ceux qui l’ont touché lors du Grand Prix de Hongrie et qui lui a coûté un podium.

Après avoir signé une pole position surprenante au Hungaroring, Leclerc a été dépassé par les pilotes McLaren pendant la course. Son rythme a tellement chuté lors de son dernier relais qu’il a également été dépassé par George Russell et a terminé au pied du podium.

Russell a ensuite supposé que le problème de Leclerc était dû à un changement de pression des pneus lors de son dernier arrêt au stand afin d’éviter une usure excessive du fond plat de la Ferrari.

La pression des pneus augmentée a finalement été validée par Ferrari ce jeudi mais sans confirmer que c’était évidemment pour éviter de trop user la planche de la SF-25.

Leclerc a admis que l’équipe devra continuer à gérer la situation jusqu’à la fin de la saison.

"Nous savons plus ou moins dans quelle direction nous devons attaquer le problème mais ce n’est pas le genre de problème que nous allons régler d’une course à l’autre, malheureusement."

"C’est plus douloureux lorsqu’on se bat pour la victoire, comme ce fut le cas à Budapest. Mais ce n’était pas la première fois que nous rencontrions ce problème et ce ne sera probablement pas la dernière."

"Mais je pense que nous avons compris ce que nous aurions pu améliorer et, à l’avenir, nous essaierons d’éviter cela autant que possible."

Cependant, Leclerc a déclaré que l’équipe avait fait un "pas en avant positif" depuis l’introduction de la très attendue évolution de la suspension arrière lors du Grand Prix de Belgique il y a deux manches.

"C’est positif, que ce soit à Spa ou à Budapest, tout va dans la bonne direction. Nous sommes satisfaits de cela. Il nous faut maintenant conclure un dimanche par une victoire, et j’espère que ce sera le plus tôt possible."

Malgré les progrès réalisés par l’équipe, Leclerc ne pense pas qu’elle soit suffisamment rapide pour rivaliser avec McLaren.

"Je pense qu’ils sont beaucoup plus rapides que nous mais il y a aussi Mercedes, Red Bull, nous-mêmes, et nous sommes tous très proches. Lors des deux dernières courses avant la pause, je pense que nous avions l’avantage, mais nous verrons si nous maintenons cette avance en seconde partie de saison."

"Un objectif clair est de renouer avec la victoire dès que possible. Un autre objectif clair est de battre Red Bull et Mercedes lors des prochaines courses et en seconde partie de saison. McLaren reste l’équipe à battre pour gagner, elle sera très difficile à battre mais ce n’est pas impossible si nous faisons tout correctement."