Ce que Piastri et Norris trouveraient ’injuste’ chez McLaren F1

Le dernier Grand Prix qui s’est déroulé en Hongrie a mis sur la table un nouveau cas particulier à trancher chez McLaren F1 : un changement de stratégie non prévu (par Lando Norris) qui a mis l’autre pilote (Oscar Piastri) en difficulté.

Piastri affirme toutefois à Zandvoort qu’il serait injuste de neutraliser les divergences stratégiques chez McLaren après la victoire de Norris au dernier Grand Prix grâce à une bascule sur un arrêt, consécutive à un mauvais départ du Britannique.

L’Australien, leader du championnat pilotes avec compte neuf points d’avance sur son équipier, ne souhaite pas que McLaren empêche un pilote de tenter autrement sa chance de gagner, ce qu’il considère comme naturel, car ils ont "beaucoup moins à perdre" dans cette situation.

Piastri a révélé que des discussions avaient eu lieu en interne chez McLaren sur ce problème potentiel, après que celui-ci lui a coûté 14 points au classement rien qu’au Hungaroring.

"Oui, nous en avons parlé depuis. Au final, il y a des situations de course où être la deuxième voiture de l’équipe en piste, ou simplement – ​​on n’a même pas besoin d’être la deuxième voiture de son équipe, c’est juste être la dernière du train ou du groupe – on a beaucoup moins à perdre."

"Lando a donc tenté sa chance en passant sur un arrêt et il a eu raison. Cet aspect sera donc toujours présent. Et je pense qu’il serait injuste de le neutraliser simplement parce qu’on veut adopter la même stratégie."

Avant le Grand Prix des Pays-Bas, Piastri a donc confirmé que les stratégies décalées restent ouvertes aux deux pilotes.

"Nous avons discuté de ce que nous aurions pu faire différemment pour moi, et ces discussions ont été très productives. Nous serons toujours libres d’alterner nos stratégies, si c’est ce que nous souhaitons. Mais oui, il y a certainement eu des discussions sur la façon dont nous pouvons aborder cela, car c’est évidemment une chose difficile à essayer de couvrir, différentes stratégies, surtout lorsque vous êtes dans la position où nous sommes dans le championnat."

Piastri mènerait le championnat avec 37 points d’avance s’il avait gagné à Silverstone et à Budapest plutôt que Norris.

"Je ne me sens certainement pas lésé. Il y aura toujours des choses qui se passent en course automobile avec lesquelles on n’est pas forcément d’accord ou qui ne se déroulent pas comme on le souhaite, et c’est la raison. Parfois, on se demande où l’on peut simplement progresser."

"Nous avons bien fait beaucoup de choses que nous pouvons contrôler cette année. Il y a eu des moments difficiles et des leçons difficiles, mais je suis très confiant quant à ma position actuelle. J’ai le sentiment d’avoir bien piloté cette année. Donc oui, il existe un univers parallèle où beaucoup de choses semblent très différentes, mais rien de tout cela n’a d’importance."

De son côté, Lando Norris confirme : sa décision stratégique a certes suscité des débats et des discussions chez McLaren mais pas de polémique.

"Non, pas de polémique. Pour le moment, les choses n’ont pas vraiment changé. Budapest était aussi un peu un cas à part. Ma décision de passer à l’arrêt unique était plutôt… il faudrait être vraiment stupide pour faire comme tous ceux qui étaient devant moi – juste pour faire comme eux et ne rien faire de différent. Pas besoin d’être malin pour savoir faire les choses différemment."

"C’était surtout pour devancer George – pour me donner une chance de le devancer – pas forcément pour gagner la course à ce moment-là. C’était donc assez incroyable que ça se soit passé comme ça, et le résultat était parfait. Je n’ai pas pris cette décision en me disant : « OK, c’est ma course et je peux essayer de la gagner maintenant »."

"Ce n’était peut-être pas une course parfaitement harmonieuse entre nous en tant qu’équipe, car elle ne correspondait pas exactement à nos critères habituels, mais en même temps, c’est un exemple de ce qui peut arriver en course automobile. Je pense que nous souhaitons tous les deux, en tant que pilotes, que les choses ne soient pas trop strictes."

"Nous ne voulons pas qu’on nous dise de ne pas courir. Nous sommes ici individuellement pour courir et prouver qui peut faire mieux. Bien sûr, il y a eu des discussions, des analyses – à chaque course, nous apportons des ajustements. Nous avons une bonne entente au sein de l’équipe. C’est ce qui s’est passé après Budapest. Aucun changement majeur. Mais il nous reste un championnat des constructeurs à gagner, et c’est la priorité pour le moment."