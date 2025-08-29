Mika Salo voit en Bottas le meilleur choix pour Cadillac F1

L’ancien pilote finlandais de Formule 1 Mika Salo a approuvé la décision de Cadillac de recruter son compatriote Valtteri Bottas comme l’un de ses deux pilotes pour 2026.

Salo, commissaire pour la F1 et devenu consultant pour la presse et la télévision finlandaise, se réjouit donc de l’annonce qui a été faite hier.

"C’était attendu et une bonne nouvelle. Valtteri a fait exactement ce qu’il fallait en restant chez Mercedes comme troisième pilote et en poursuivant son développement et son évolution. Il était la seule bonne alternative pour Cadillac."

Bottas a connu des difficultés lors de son dernier passage en F1 chez Sauber après son départ de Mercedes, certains suggérant qu’il semblait démoralisé en fond de grille. Il admet que la première saison de Cadillac sera également difficile.

"La première année ne sera certainement pas facile, mais quand on se prépare au pire, c’est plus facile mentalement. Graeme m’a prévenu, mais je sais à quoi m’attendre."

Le Finlandais a néanmoins insisté sur le fait qu’il ne croyait pas que Cadillac serait loin derrière pour sa première saison.

Salo, qui a couru en F1 dans les années 1990 et au début des années 2000, a ajouté que les atouts de Bottas faisaient de lui un recrutement sûr.

"Valtteri est fiable et ne détruit pas les voitures. Un jeune pilote peut casser beaucoup de choses, ce qui complique le développement."

Salo est cependant moins convaincu par Sergio Perez, l’autre recrue de Cadillac. La presse allemande a aussi critiqué ce choix, affirmant que Mick Schumacher aurait été un choix plus naturel.

"Mick aurait été un bon choix, c’est sûr. Un pilote plus jeune aurait été plus adapté aux côtés de Bottas, mais avec de l’expérience en F1, comme je l’ai dit, pour ne pas casser trop de choses."

"Je pense que l’argent a été un facteur déterminant dans cette décision de signer Perez. Cadillac bénéficie d’un soutien important du Mexique."