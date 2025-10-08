2026, l’année charnière pour l’avenir d’Hamilton en F1

Lewis Hamilton a signé chez Ferrari un contrat pluriannuel, qui couvre les saisons 2025 et 2026, potentiellement aussi 2027, avec cette dernière année en option en sa faveur.

Mais il n’est pas garanti que le Britannique aille jusque-là. Tout dépendra, selon son compatriote Jenson Button, de la compétitivité de la Scuderia l’an prochain, avec les règlements qui bouleversent la F1, tant au niveau des châssis que des moteurs.

C’est un facteur actuel de motivation pour Hamilton pour continuer, dans l’espoir que Ferrari se révèle compétitive dans ce nouveau cadre. Le septuple champion du monde se dit toujours déterminé à obtenir un 8e titre mondial, et 2026 pourrait être sa dernière grande opportunité.

"Je pense que nous avons vu des moments brillants tout au long de l’année. Je remonte jusqu’au Sprint de Shanghai, qui était très impressionnant," a déclaré Button à Sky Sports.

"Il a dit qu’il se sentait maintenant plus à l’aise avec la voiture, qu’il aimait ce qu’elle faisait, mais elle n’a pas été assez régulière tout au long de l’année pour qu’il ait confiance en elle."

"Il n’a plus autour de lui l’équipe qui l’a accompagné pendant de nombreuses années, lorsqu’il courait avec Mercedes en tant que champion du monde. Cela prend un peu de temps. Mais il veut ce 8e titre, avec Ferrari."

Les fans n’ont donc pas à s’inquiéter qu’il jette l’éponge après sa première saison en rouge, avec cette toute nouvelle Formule 1 qui arrive la saison prochaine. Button estime que Hamilton va d’abord voir comment cela se passe avant de décider s’il continuera ou non avec Ferrari en 2027.

"Avec le changement de réglementation, qui est énorme pour l’année prochaine, c’est à ce moment-là que nous verrons soit Lewis au meilleur de sa forme, soit un Lewis qui va peut-être partir," a conclu le champion du monde 2009.