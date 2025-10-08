2026, l’année charnière pour l’avenir d’Hamilton en F1
Cela dépendra de si Ferrari se révèle compétitive ou non selon Button
Lewis Hamilton a signé chez Ferrari un contrat pluriannuel, qui couvre les saisons 2025 et 2026, potentiellement aussi 2027, avec cette dernière année en option en sa faveur.
Mais il n’est pas garanti que le Britannique aille jusque-là. Tout dépendra, selon son compatriote Jenson Button, de la compétitivité de la Scuderia l’an prochain, avec les règlements qui bouleversent la F1, tant au niveau des châssis que des moteurs.
C’est un facteur actuel de motivation pour Hamilton pour continuer, dans l’espoir que Ferrari se révèle compétitive dans ce nouveau cadre. Le septuple champion du monde se dit toujours déterminé à obtenir un 8e titre mondial, et 2026 pourrait être sa dernière grande opportunité.
"Je pense que nous avons vu des moments brillants tout au long de l’année. Je remonte jusqu’au Sprint de Shanghai, qui était très impressionnant," a déclaré Button à Sky Sports.
"Il a dit qu’il se sentait maintenant plus à l’aise avec la voiture, qu’il aimait ce qu’elle faisait, mais elle n’a pas été assez régulière tout au long de l’année pour qu’il ait confiance en elle."
"Il n’a plus autour de lui l’équipe qui l’a accompagné pendant de nombreuses années, lorsqu’il courait avec Mercedes en tant que champion du monde. Cela prend un peu de temps. Mais il veut ce 8e titre, avec Ferrari."
Les fans n’ont donc pas à s’inquiéter qu’il jette l’éponge après sa première saison en rouge, avec cette toute nouvelle Formule 1 qui arrive la saison prochaine. Button estime que Hamilton va d’abord voir comment cela se passe avant de décider s’il continuera ou non avec Ferrari en 2027.
"Avec le changement de réglementation, qui est énorme pour l’année prochaine, c’est à ce moment-là que nous verrons soit Lewis au meilleur de sa forme, soit un Lewis qui va peut-être partir," a conclu le champion du monde 2009.
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Ferrari
- Le manager de Leclerc prédit un marché des pilotes ’très chaud’ pour 2027
- Ferrari en mode ’réunions d’urgence’ après des tensions internes
- 2026, l’année charnière pour l’avenir d’Hamilton en F1
- La pression monte sur Ferrari, Hamilton s’agace de ’gros titres’ narrant ’une seule histoire’
- Hamilton reste positif malgré les progrès peu visibles de Ferrari