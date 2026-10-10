Leclerc a fait ’le bon tour au bon moment’ pour se hisser en première ligne

Charles Leclerc a signé une petite surprise en fin de qualification au Grand Prix de Singapour, dans ce qui semblait être une lutte entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Le pilote Ferrari a réussi à battre son équipier et à s’approcher à un demi-dixième du Néerlandais, signant une première ligne prometteuse pour la course demain, alors que la Scuderia a affiché un très bon rythme de course lors du Sprint.

Le Monégasque admet qu’il ne pensait pas pouvoir signer un tel résultat en début de qualifications, avec une Q1 et une Q2 difficiles, mais il a réussi à aller chercher cette position inattendue et se positionne bien en vue de la course.

"Disons que le bon tour était au bon moment à la fin, mais j’ai eu beaucoup de difficultés dans cette qualification. La Q1 et la Q2 étaient très difficiles, il y avait des choses bizarres sur les freins, la voiture tirait au freinage et ce n’est jamais agréable sur un circuit comme celui-ci" détaille Leclerc.

"En Q3 ça allait, j’ai fait quelques erreurs, j’avais le potentiel pour être en pole mais Max a juste fait un meilleur travail" poursuit-il, avant d’expliquer comment il a progressé à ce point depuis le Sprint.

"Je dirais que de mon côté, j’ai un peu changé la voiture, j’étais déjà content hier, j’ai changé quelques petites choses, mais au final, j’ai mal jugé le vent en Q3. On aurait pu faire un meilleur travail, mais si on demande aux autres, tout le monde trouve quelque chose à faire de mieux en Q3."