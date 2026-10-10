Hamilton déplore ’une Q3 difficile’ mais pense que Ferrari peut gagner ’en équipe’

Lewis Hamilton n’a pas caché sa déception de se qualifier seulement troisième pour la course du Grand Prix de Singapour, derrière Max Verstappen et Charles Leclerc. Le septuple champion du monde est toutefois satisfait de son rythme global, et malgré des mauvais tours en Q3, confirme avoir un très bon feeling au volant de sa Ferrari, comme c’était déjà le cas lors du Sprint en début de journée.

Il explique que ses derniers tours ont été moins bon, alors qu’il gagnait en performance entre chaque run durant les deux premières parties de la séance qualificative, et qu’il a subi des pertes de contrôle en Q3 qu’il n’avait pas eues avant.

"Une autre Q3 difficile. Félicitations à Max, il a fait un très bon travail. On a fait des changements avant la qualification et la voiture était vraiment meilleure. Je me semblais de plus en plus à l’aise, j’attaquais de plus en plus, les Q1 et les Q2 étaient très bien" a déclaré Hamilton.

"On est allé en Q3, j’ai eu une perte de contrôle aux virages 1 et 3, on était à deux dixièmes, et ce n’était pas suffisant. Et dans le dernier tour j’en ai encore eu. Il y a une ligne fine à ne pas dépasser pour atteindre la limite, mais être sous la limite."

"Et trouver cette fenêtre de fonctionnement est difficile. Je pense que je l’avais dans les deux premières parties de la séance, mais la piste évolue le grip s’améliore et il faut réagir à cela. Avec le recul, j’aurais peut-être dû le faire et c’est dommage de ma part."

Après le Sprint, il disait qu’il était important pour Ferrari de mieux se qualifier, et l’on peut constater que c’est le cas, puisqu’il était seulement sixième sur la grille du Sprint. Dès lors, tout semble possible face à un Verstappen qui ne pourra pas compter sur Isack Hadjar, renvoyé en fond de grille par un problème.

"Red Bull a fait un travail fantastique, avec leur moteur mais aussi avec leur voiture. C’est une excellente équipe, ils ont amené une évolution à Bakou qui les a ramenés près du sommet. C’est quand même un bon résultat pour nous."

"On a deux Ferrari devant et on peut travailler ensemble pour mettre la pression sur Max. C’est la seule manière je pense, je suis sûr qu’il sera rapide, mais en tant qu’équipe, qui sait, peut-être qu’on pourra passer devant lui."