Verstappen se félicite d’une pole ’spéciale’ à Singapour, impressionné par une Red Bull ’forte’

Max Verstappen continue son week-end parfait au Grand Prix de Singapour avec la pole position pour la course, après avoir signé celle du Sprint et remporté la course de 100 kilomètres en début de journée. Au volant d’une Red Bull RB22 transfigurée, le quadruple champion du monde reprend des couleurs, et après sa victoire à Sepang la semaine dernière, signe un retour en forme impressionnant.

Il admet qu’il a craint que les Ferrari terminent devant lui, Charles Leclerc ratant la pole position pour 5 centièmes de seconde, mais il se félicite des performances affichées tout au long du week-end par son équipe.

"C’était bon, c’était proche avec nous trois durant toute la qualification. Je suis très heureux d’être en pole position car c’est vraiment celle que je voulais. La voiture a été forte tout le week-end, ça peut être mieux mais c’était suffisant pour la pole donc je suis content" a déclaré Verstappen, qui explique pourquoi il brille sur un circuit qui ne lui a jamais souri.

"Un nouveau règlement, et ça fonctionne différemment donc on est meilleurs dans différentes zones des circuits, mais on s’en contente ! On est sur une dynamique positive et c’est très spécial pour nous de prendre la pole position ici."

La prochaine étape sera de réussir son départ, ce qui n’était pas le cas au Sprint et pose souvent problème à Red Bull : "On doit voir les choses positivement, ça ne peut qu’aller mieux, car ça ne peut pas être pire ! On verra comment on peut faire les choses mieux demain."

Isack Hadjar a encore connu de la malchance, après son abandon lors du Sprint, puisque sa voiture s’est d’abord coupée avant que sa boîte de vitesses ne rende l’âme définitivement. Il devra s’élancer à l’arrière du peloton demain.

"Ce qui est drôle, c’est que je me sentais bien dans le premier secteur avant que la boîte de vitesses lâche. Je ne sais pas pourquoi on a continué, la voiture était endommagée. Je ne voulais pas abandonner la voiture en piste même si j’étais ennuyant" a déclaré Hadjar.

"J’ai tellement envie de prendre la piste, de faire de mon mieux, de piloter, et je suis maintenant vraiment frustré, car on a eu des problèmes dans toutes les séances du week-end à part les essais libres."

Interrogé par Canal+ sur ses attentes pour la course, il a simplement déclaré "rien, ça me saoule". Dans le carré médias, il a ensuite expliqué qu’il espère remonter, mais qu’il est agacé d’avoir manqué la partie palpitante du week-end.

"Je vais faire de mon mieux, Carlos a débuté en fond de grille l’an dernier et a terminé dixième ou quelque chose comme ça. Je veux marquer des points, mais j’adore l’adrénaline de la séance qualificative, et quand je ne l’ai pas, ça m’emmerde."