Racing Bulls s’installe dans le top 10, Permane vise une double Q3 à Monza

Racing Bulls a signé une belle première journée au Grand Prix d’Italie, surtout lors de la deuxième séance d’essais libres qui a vu Arvid Lindblad terminer septième sans avoir réussi de tour rapide clair en pneus tendres, et Yuki Tsunoda se hisser lui aussi dans le top 10, alors qu’il remplace encore ce week-end Liam Lawson, lui-même joker d’Isack Hadjar chez Red Bull.

"C’était un vendredi positif ici à Monza," commente Lindblad.

"C’est vraiment sympa de piloter une F1 sur ce circuit, et je pense que nous avons réalisé deux séances solides aujourd’hui. L’équipe a fait du très bon travail et la voiture s’est bien comportée dès le premier tour. Il reste quelques points à améliorer, mais dans l’ensemble, je pense que nous sommes bien placés, aussi bien sur les relais courts que longs."

"L’effet d’aspiration semble particulièrement puissant ici ; je m’attends donc à des qualifications assez intéressantes. Nous allons continuer à attaquer demain et tout donner pour tenter de nous hisser à nouveau en Q3."

Le pilote japonais continue à s’habituer aux voitures 2026, et il reconnait que le mode ligne droite, qui comporte plusieurs activations par tour, n’est pas encore naturel pour lui.

"Je me suis amusé. Les EL1 étaient plus chaotiques pour moi, ce mode ligne droite a plus de points de détection et d’activation que l’an dernier donc je l’oubliais au virage 11 régulièrement, mais ça a été plutôt positif à part ça" a déclaré Tsunoda.

"C’est difficile, je pense que le déploiement est présent pour toutes les équipes, et trouver comment utiliser le boost sera très important, donc on l’a essayé. J’ai appris quelques différences sur le déploiement, donc c’est un bon apprentissage et c’est bien de pouvoir le ressentir."

Alan Permane, le team principal de Racing Bulls, s’est félicité du bilan de la journée : "C’était une bonne journée, surtout en EL2. Les EL1 n’étaient pas parfaits sur le plan du châssis et du moteur, mais on a fait quelques changements et les EL2 étaient très bons" a déclaré Permane.

"Arvid a volé en mediums mais il n’a pas pu faire de tour rapide en tendres. Et Yuki a fait un grand pas en avant entre mediums et tendres et ça nous donne une idée claire de ce qu’on doit faire avec les réglages de son côté."

"Le temps au tour à gagner est important avec le déploiement et tout le monde peut voir ce que chacun fait avec les données GPS, donc on a pu déjà apporter quelques changements entre les deux séances."

Interrogé sur la possibilité de garder les deux voitures dans le top 10 en qualifications demain, le Britannique se montre plutôt optimiste, notamment par les performances de la VCARB 03, mais aussi avec la physionomie de la qualification.

"On peut facilement sortir de la Q1, on a une bonne seconde d’avance sur la 16e place. Ce qui nous aidera en Q2, c’est que les top teams vont sortir pour peaufiner leur aspiration et vont tirer tout le monde. C’est en Q3 que ça se jouera et on verra ce qu’il en est si on arrive là avec les deux voitures."