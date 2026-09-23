Alonso déplore des F1 2026 qui ont ’tué’ certains circuits et s’interroge encore sur son avenir

Fernando Alonso a réitéré ses critiques à l’égard de la réglementation technique actuelle, soulignant que la Formule 1 est devenue le seul sport où l’on demande aux pilotes d’aller moins vite pour gagner du temps. Le pilote Aston Martin F1 déplore l’effet sur certains circuits qui ont perdu tout intérêt selon lui, et il pense qu’il faudrait ajouter des règles sur le déploiement pour limiter les problèmes dans certaines zones.

À l’approche du Grand Prix d’Azerbaïdjan de ce week-end, Alonso a de nouveau soulevé des inquiétudes concernant l’impact de la réglementation actuelle de la Formule 1, et sur ce qu’on demande à des pilotes qui ont toujours appris qu’il fallait aller le plus vite possible.

"Nous venons tous des formules juniors, du karting en F3, F2, où nous pilotons selon cet instinct de pilote, pour aller vite, en attaquant les virages et en prenant des risques" a déclaré le double champion du monde.

"Et puis vous arrivez en F1, et vous devez un peu rembobiner ce que vous avez appris au cours des vingt dernières années de votre carrière, et vous devez alors piloter selon une méthode différente. Cela n’arrive qu’en F1. Il n’y a aucune série en sport automobile où il faut conduire lentement pour aller vite."

L’Espagnol a aussi détaillé les points précis qui ont été pénibles cette année avec la réglementation, notamment les virages rapides qui étaient autrefois des morceaux de bravoure du calendrier : "Cette année, il y a eu de bonnes courses et de mauvaises courses, et je pense que nous devons en tirer des leçons."

"Je pense que c’était peut-être Monaco, Budapest. Nous avons eu de bonnes courses, et ensuite nous avons eu de très mauvaises courses. Silverstone, un circuit incroyable, ce n’est plus amusant. Nous avons eu Spa où c’était un peu embarrassant de passer dans le Raidillon. Et Suzuka, le 130R."

Il reconnait que c’est l’argument qui jouera dans sa décision sur le fait de continuer sa carrière ou non est celui du plaisir au volant, et il admet que certains week-ends l’ont grandement déçu.

"L’année prochaine, il y a déjà un changement avec le ratio de 60-40 et cela améliorera les choses. Mais peut-être y a-t-il d’autres choses auxquelles nous devons penser pour continuer à améliorer les choses. C’est comme ça que je vois les choses."

"Il y a eu des circuits qui ont été tués cette année. Je pense donc qu’avec les leçons de cette année, il y a peut-être encore une marge pour apprendre de cela et avoir un meilleur sport l’année prochaine."

"C’étaient mes commentaires à Madrid, mes commentaires en Australie, mes commentaires à Barcelone, et à chaque course. Et c’est ma conversation qui est en cours avec Stefano (Domenicali) ou Mohammed (Ben Sulayem)."

Alonso affirme qu’il n’est pas opposé à l’utilisation de moteur hybride en Formule 1, mais il aimerait que l’énergie soit déployée d’une manière différente afin que les pilotes disposent toujours de puissance à la fin d’une ligne droite.

"Pour moi, je pense à l’allumage, peut-être à la grande puissance de la batterie, sur des périodes plus longues. Vous auriez un taux de vitesse croissant tout au long de la ligne droite. Maintenant, nous avons une accélération très rapide puis une baisse."

"Ensuite, vous attaquez le virage d’une manière bizarre, parce que vous faites du "lift and coast" sur les derniers 200 mètres. Je pense que si vous avez moins de puissance mais plus longtemps, la courbe de vitesse ressemblera à celle d’une voiture de course."

"Vous arrivez au virage à votre vitesse maximale, et non à la vitesse maximale au milieu de la piste. C’est peut-être une solution. Mais je ne sais pas. Je n’ai pas toutes les informations, et nous devons faire confiance au sport en général."

Aston Martin F1 réagit aux propos de la FIA

De son côté, Mike Krack a déclaré que les propos du président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, concernant l’avenir de Fernando Alonso avaient été exagérés à Madrid.

Ben Sulayem avait affirmé qu’il ferait tout son possible pour maintenir Alonso sur la grille de départ l’année prochaine, alors que des doutes subsistent quant à l’avenir du pilote espagnol.

Interrogé pour savoir si Aston Martin-Honda avait besoin d’une aide supplémentaire pour progresser, Krack a déclaré aujourd’hui à Bakou : "Il existe un cadre réglementaire ; lorsque vous entrez dans le championnat, ce sont essentiellement les conditions dans lesquelles vous participez."

"Nous avons confiance en ce cadre et en ce règlement, et il n’y a pas grand-chose à ajouter. On en a peut-être fait tout un plat alors qu’il n’y avait pas grand-chose derrière."

Des ajustements ont été apportés pour les saisons 2027 et 2028 afin de donner plus d’importance aux moteurs à combustion interne. Et la FIA songerait à une réforme de l’ADUO, là encore pour aider Honda un peu plus (mais pas seulement).

"Je ne peux pas vraiment en dire beaucoup plus, car je pense que le règlement, ou la feuille de route pour le règlement de 2027 et 2028, a déjà été établi. Nous verrons si d’autres choses passent côté ADUO."

"Il y aura probablement toujours quelques ajustements à la marge, comme nous l’avons vu cette année également. Mais les points critiques ont été réglés. Je ne m’attends donc pas à un changement majeur par rapport à cela."