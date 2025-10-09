Le week-end de Singapour donne ’une énorme confiance’ à Haas F1

Haas F1 a signé une course très positive à Singapour, avec un rythme encourageant tout au long du week-end, mais surtout une exécution qui a permis de battre des équipes proches en performance, à l’image de Racing Bulls, Aston Martin et Sauber.

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe américaine, revient sur la réussite qui a permis à Haas et Oliver Bearman d’arracher une neuvième place qui n’était pas gagnée d’avance sur le circuit de Marina Bay.

"Tout le monde est très proche les uns des autres. Si on regarde les qualifications, nous sommes neuvièmes, mais à seulement quatre centièmes de Hadjar en huitième position, et à deux dixièmes de la Ferrari la plus rapide" note Komatsu auprès de RN365.

"Si on regarde qui nous sommes et qui est Ferrari, c’est quelque chose dont nous devons être fiers. En termes d’exploitation maximale de ce que nous avons avec notre organisation, notre taille et tout le reste, si on regarde le résultat des qualifications, on a vraiment tiré le maximum. En course, Aston Martin était rapide."

"Ils ont eu un arrêt lent, quand Fernando est ressorti, il était derrière nous. Si nous avions pu mieux gérer le trafic, on aurait peut-être eu une chance de battre Alonso. Mais si on regarde son rythme, il était rapide. Donc il faut lui reconnaître cela. Mais nous avons très bien couru, l’exécution était bonne."

Une telle performance n’était pas garantie sur un des circuits les plus exigeants de la saison, mais Bearman a fait ce qu’il fallait au volant. Komatsu a déclaré que son plus récent résultat dans les points à Singapour allait booster le moral de l’équipe.

"C’est un gros point positif ce week-end, surtout du côté d’Ollie. On parlait de réussir à mettre tout le week-end bout à bout et il l’a fait, son équipe l’a fait. Nous avons tout optimisé, c’était vraiment bien. Ça nous donne, à nous et à lui, une énorme confiance pour la suite."

Après son entrée dans les points aux Pays-Bas fin août, Bearman avait connu des week-ends plus difficiles en Italie et en Azerbaïdjan. Komatsu a déclaré que ces revers avaient généré un sentiment de pression pour le pilote, et il a salué la réaction du principal intéressé à Singapour.

"Plus les week-ends ne se déroulent pas bien, plus la pression monte, bien sûr. Zandvoort, des qualifications difficiles. Monza, il a eu une pénalité inutilement. Ensuite l’Azerbaïdjan, il était très rapide mais a eu un accident en qualifications."

"Ici, c’était presque comme un moment décisif. Ce n’est pas qu’il y avait une condition particulière, comme "il faut absolument livrer sinon il se passera quelque chose". Rien de tout cela. Mais même après d’excellentes qualifications, mes premières pensées ont été qu’il restait encore une séance à réussir."

"Ce n’est pas comme si on pouvait juste célébrer. Puis on a juste réussi. On savait que c’était très compétitif entre ces trois voitures, Hadjar, Alonso, nous et aussi Nico [Hülkenberg]. Donc convertir une neuvième place au départ en une neuvième place à l’arrivée, on savait qu’il fallait être à notre meilleur niveau. Et nous l’avons été."