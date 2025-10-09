Bottas se prépare au ’plus grand défi de sa carrière’ avec Cadillac F1

Valtteri Bottas est impatient de se lancer dans son nouveau défi en Formule 1 l’année prochaine, puisqu’il a signé pour plusieurs années en tant que titulaire chez Cadillac F1. Le Finlandais espère pouvoir apporter beaucoup à son nouvel employeur, grâce à son expérience en catégorie reine.

Débutant chez Williams en 2013 puis équipier de Lewis Hamilton chez Mercedes jusqu’en 2021, il a ensuite roulé pour Sauber sous la bannière Alfa Romeo, et il pense pouvoir apporter de nombreuses réponses sur l’exécution et l’organisation d’une équipe.

"C’est probablement le plus grand défi de ma carrière" a déclaré Bottas à Crash. "Il y a beaucoup de travail, mais une fois que nous aurons atteint nos objectifs, cela pourra vraiment, vraiment être gratifiant. C’est donc ce que j’attends avec impatience."

"En tant que pilote, être maintenant dans cette équipe, dans ce rôle, et sentir que je peux réellement faire une grande différence sur certains aspects et sur la direction que prendra l’équipe à l’avenir, c’est vraiment intéressant. Ça va être amusant, mais ça va aussi être du travail acharné."

"Je pense pouvoir apporter beaucoup, même sur des choses simples comme la structure des réunions d’ingénierie, les réunions avant les événements, les débriefings. Tout ce qui concerne les communications radio entre différentes personnes et départements de l’usine, toutes ces choses – je peux clairement y contribuer. Donc c’est une bonne chose."

Cadillac fait son entrée en F1 avec l’ambition de gagner, mais l’équipe américaine se prépare à des débuts difficiles, et Bottas vise des points mais pas immédiatement : "C’est difficile à prévoir. Encore une fois, avec les changements de règlement, les nouveaux moteurs, les châssis, pour tout le monde, il y a beaucoup de nouveautés."

"Il faut rester réalistes, c’est une nouvelle équipe. Il y a beaucoup à apprendre. Je pense que la première chose, c’est de terminer les courses. Il faut que la fiabilité soit au rendez-vous. Il faut que la voiture tourne, qu’on accumule des kilomètres, qu’on ait une base de départ."

"Ensuite, la direction doit être claire : il faut progresser. Je dirais que si on parvient à marquer quelques points la première année, ce serait déjà un très bon début pour une nouvelle équipe. Et essayer de ne pas finir derniers, je pense que c’est probablement un bon point de départ."

Depuis la perte de son baquet chez Sauber à la fin de 2024, Bottas n’a cessé de souligner qu’il n’en avait pas fini avec la Formule 1. Il détaille quels objectifs remplis lui permettraient de considérer son retour comme réussi.

"Je veux simplement faire partie d’une équipe qui peut vraiment progresser. Nous pouvons montrer à nous-mêmes et au monde entier que cette équipe est sérieuse, qu’elle veut progresser et devenir de meilleure en meilleure."

"Le point de départ sera probablement difficile et compliqué. Mais si, à partir de là, nous parvenons à atteindre un niveau de performance correct dans quelques années, ce serait, selon moi, une réussite. Et oui, nous devrons déjà voir quel sera ce point de départ, et ensuite on avancera à partir de là."