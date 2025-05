Piastri : la question n’était pas ‘si’ j’allais dépasser Max, mais ‘quand’

Oscar Piastri a remporté son 4e GP de l’année en Miami... et de nouveau en dépassant Max Verstappen et en le prenant à son propre jeu : le pilote McLaren F1 semble être devenu un client redoutable pour le champion du monde en titre, en le poussant à la faute (blocage de pneus pour la Red Bull).

Le leader du championnat a-t-il pris du plaisir en essayant de dépasser Max Verstappen, ou a-t-il surtout stressé compte tenu de la réputation du Néerlandais ?

« C’était difficile au début d’essayer de dépasser Max. J’ai essayé assez fort de passer, avec tout encore sur ma voiture. »

« Ce n’était pas facile mais j’ai choisi mes moments quand il le fallait. Je pouvais dire que nous avions beaucoup de rythme dès le départ. Ce n’était qu’une question de ‘quand’ je le dépasserais, pas de ‘si’. »

« Mais je voulais le faire aussi efficacement que possible car je savais qu’une fois que Lando serait revenu derrière moi, il allait nous rattraper. Je voulais dépasser rapidement mais proprement. »

« J’ai eu l’impression d’avoir fait un assez bon travail, puis j’ai creusé l’écart. Peut-être pas la deuxième moitié de course la plus forte de ma vie, mais je pense que creuser cet écart et être rapide aux bons moments était ce dont j’avais besoin. »

Le dépassement sur Andrea Kimi Antonelli était bien plus facile, en début de course, que celui sur Max Verstappen. L’Italien est donc bien plus propre que le Néerlandais, selon Oscar Piastri ?

« Pour être honnête avec vous, Kimi a été très sympa avec moi et ne m’a pas rendu la vie très difficile, ce qui est agréable quand vous courez contre des gens qui identifient quand quelqu’un est plus rapide et ne rendent pas la course plus difficile pour nous deux. Donc c’était sympa de sa part. »

« Évidemment, Max menait la course, c’est une autre histoire. Mais je savais à quoi m’attendre. Je pouvais dire que nous avions beaucoup de rythme. »

« Comme je l’ai dit, il s’agissait juste de prendre mon temps, d’attendre un moment, ou de le forcer à un moment [d’erreur]. C’est ce que j’ai pu faire. »

« Une fois que je suis passé, je savais que je devais essayer de creuser un écart pendant que Lando était derrière lui. C’est ce qui m’a permis de gagner. »

Les McLaren F1 ont écrasé la concurrence à Miami : George Russell a fini à 37 secondes d’Oscar Piastri hier !

Était-ce le meilleur week-end de l’année pour McLaren F1 ? Non car Piastri trouve à redire, en tout cas sur sa performance propre.

« Je pense que ce week-end n’était pas mon meilleur, et beaucoup de cela vient du sprint. La course était assez solide, mais en sprint, j’étais assez frustré par ma performance. »

« Finalement, oui, j’ai gagné la course ce week-end, mais je pense que la probabilité de gagner de nombreuses courses [après] s’être qualifié quatrième est assez faible. »

« J’ai fait beaucoup de choses bien hier, mais il y a certainement eu de la chance aussi, et une voiture très rapide. Je ne veux pas compter là-dessus chaque dimanche. »

« Clairement, c’est l’exception par rapport au rythme que nous avons eu cette année. Oui, nous avons toujours eu une voiture performante, mais le rythme que nous avions dès le premier tour semblait inattendu, même pour nous. »

« Je vais certainement prendre la performance et nous essaierons de comprendre comment faire ça chaque week-end, mais il y a certainement encore des choses à travailler d’un point de vue personnel et du point de vue de l’équipe. »

Dans quelles portions du circuit la McLaren F1 éteignait-elle la concurrence en particulier ?

« En qualifications, nous n’étions pas les plus rapides dans les virages à haute vitesse. Je pense que généralement, c’est dans les virages à basse vitesse que nous semblions assez bons ce week-end. »

« En course, tous les virages deviennent encore plus lents, et préserver les pneus devient plus important. C’est probablement une de nos forces jusqu’à présent cette année. »

« C’est la première course très chaude que nous ayons eue en termes de température de piste. L’Arabie saoudite était chaude, mais la température de piste à Miami était la plus élevée que nous ayons eue toute l’année. Je pense que cela a aidé notre rythme. »

Qu’est-ce qui sera le plus difficile selon Piastri cette année : dépasser Max ou garder Lando derrière lui ? En deuxième moitié de course, Lando Norris a gagné plus de cinq secondes sur son coéquipier…

« Deux défis très différents, je dirais. Nos deux voitures étaient clairement les meilleures du peloton, avec une certaine marge. »

« Je sais à quel point Lando est fort en tant que pilote, étant son coéquipier maintenant depuis quelques années. Ce n’est jamais facile. Mais aussi, courir contre Max n’est jamais facile, comme nous l’avons vu. »

« Deux défis très différents. À long terme cette saison, ce sera clairement une lutte serrée entre Lando et moi, mais les deux sont difficiles. »

McLaren F1 doit-elle déjà abandonner 2025 ?

Étant donné que McLaren F1 a mis 37 secondes à toute la concurrence, une question légitime se pose : l’équipe ne devrait-elle pas abandonner le développement de la voiture actuelle ? Et tout miser sur le révolution réglementaire de 2026, pour ainsi commencer à prendre de l’avance et compenser son temps d’ATR réduit de développement ?

« Je ne sais pas. Il y a beaucoup d’autres personnes plus intelligentes que moi qui calculent quand il est temps de passer à l’année prochaine » répond Oscar Piastri.

« Clairement, nous avons un avantage certain pour le moment, mais tous les week-ends n’ont pas ressemblé à celui-ci. En Arabie Saoudite le week-end dernier, notre concurrence était très proche, et nous n’étions pas si à l’aise. »

« Ce week-end, une histoire très différente, mais je ne m’attends pas à ce que chaque week-end ressemble à celui-ci. Je pense que nous avons l’avantage partout où nous allons. Parfois c’est un peu, parfois beaucoup. »

« Clairement, dans cette position maintenant, nous nous concentrons beaucoup sur l’année prochaine. Nous voulons nous assurer de gagner les deux championnats cette année et de nous mettre dans une bonne position pour l’année prochaine. »