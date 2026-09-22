Russell a ’peut-être laissé échappé’ ce titre, Wolff veut comprendre ses difficultés

Toto Wolff a reconnu que le titre mondial pourrait déjà échapper à George Russell, dont le retard sur son équipier et leader du championnat Kimi Antonelli atteint désormais 81 points. Malgré une saison marquée par plusieurs occasions manquées et une difficulté à prendre régulièrement l’ascendant sur le jeune Italien, le directeur de Mercedes continue de croire aux capacités de son pilote et souhaite comprendre comment lui permettre d’exprimer pleinement son potentiel.

La saison avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices pour Russell. Vainqueur du Grand Prix d’Australie, première manche du championnat, le Britannique semblait alors bien placé pour viser le titre, tandis que la Mercedes W17 apparaissait comme la référence du plateau.

À l’approche du dernier tiers de la saison, la W17 demeure la monoplace la plus complète du championnat. Mercedes domine toujours les deux classements, avec 145 points d’avance sur Ferrari au championnat des constructeurs, tandis que ses deux pilotes occupent les deux premières places du classement des pilotes.

Cependant, c’est Kimi Antonelli qui a progressivement pris le dessus. À seulement 20 ans, l’Italien s’est imposé comme la révélation de cette saison 2026. Après avoir remporté sa première victoire en Formule 1 en Chine, lors de la deuxième manche de l’année, il a ajouté sept autres succès à son palmarès.

Avec huit victoires en carrière, Antonelli a ainsi dépassé le total de Russell, qui compte actuellement sept succès. Le Britannique bénéficie pourtant d’une expérience plus importante au volant de monoplaces compétitives, puisqu’il a débuté chez Mercedes en 2022, à une époque où l’écurie allemande ne disposait toutefois pas d’une voiture capable de jouer régulièrement la victoire.

Le retard de Russell ne s’explique cependant pas uniquement par ses performances en piste. Durant la première moitié de la saison, le pilote Mercedes a notamment été confronté à un problème mystérieux lié à son unité de puissance, qui s’est traduit par des plaintes répétées concernant un manque de vitesse de pointe.

Cette difficulté lui a notamment coûté cher à Spa-Francorchamps. Lors du premier tour, Russell ne disposait d’aucune énergie électrique dans la longue ligne droite de Kemmel, ce qui l’a exposé aux attaques de ses adversaires. La situation a finalement conduit à un accrochage et à son abandon.

En analysant sa situation, Russell estime que, bien qu’il ait trouvé la solution pour battre Antonelli, la mise en pratique s’avère plus difficile que prévu.

"J’ai effectivement une réponse et j’y travaille," a déclaré Russell.

"Je pense que la situation s’est nettement améliorée et je suis très satisfait des progrès accomplis, car modifier fondamentalement son style de pilotage est à la portée de nombreux pilotes. Mais parvenir à être rapide avec ce nouveau style est une autre paire de manches, et j’estime que mes performances depuis la trêve estivale ont été solides."

"Je me suis qualifié devant Kimi lors de trois séances de qualifications et mon rythme de course a été comparable au sien, ce n’était pas le cas avant la trêve. Je suis vraiment satisfait de cette progression, il faudra voir ce que me réserve la suite de la saison."

Si le rythme et la compétitivité de Russell se sont en effet améliorés, Antonelli continue d’accumuler les victoires grâce à une exécution plus aboutie de son côté du garage. À Monza, l’Italien a notamment réalisé une remontée spectaculaire depuis le fond de la grille, en profitant d’une stratégie plus efficace pour rattraper puis dépasser son équipier.

À Madrid, Antonelli a également bénéficié du bon timing de la voiture de sécurité virtuelle pour s’imposer au Grand Prix d’Espagne. Russell, de son côté, a terminé cinquième, à 30 secondes de son équipier, après être parti de la sixième position.

Les performances irrégulières de Russell, qui a rarement réussi à afficher une nette supériorité sur son équipier moins expérimenté, pourraient donc lui coûter cher dans la lutte pour le titre 2026. Pour autant, Toto Wolff refuse de remettre en question le statut de pilote de premier plan du Britannique.

"Concernant George, vous pouvez avoir de bonnes courses, de mauvaises courses, de bonnes années et de mauvaises années," a-t-il déclaré.

"Mais nous parlons d’un pilote qui a remporté tout ce qu’il pouvait potentiellement remporter auparavant."

"Il a tout gagné en karting, puis la Formule 3 dès sa première saison et la Formule 2 dès sa première saison. Ensuite, il est allé chez Williams. Nous parlons donc d’un pilote de tout premier plan."

"Nous devons comprendre ce qui lui permettra de libérer ce potentiel."

"Et, bien sûr, il y a aussi l’aspect psychologique. Lorsque vous traversez une saison comme celle qu’il vit cette année et que vous encaissez les coups, les grands pilotes savent se relever. Je pense que George possède tout ce dont il a besoin pour se battre pour des championnats. Et même si celui-ci lui a peut-être échappé, il y en aura d’autres."

Toto Wolff connaît bien les rivalités internes entre équipiers au sein de Mercedes. Il y a plus de dix ans, le dirigeant était déjà aux commandes de l’écurie lorsque Lewis Hamilton et Nico Rosberg se disputaient régulièrement le titre mondial.

Rosberg avait perdu les championnats 2014 et 2015 face à Hamilton, mais sa volonté et sa détermination l’avaient poussé à élever continuellement son niveau de performance. En 2016, l’Allemand avait finalement pris le dessus sur son équipier britannique avant de mettre immédiatement un terme à sa carrière, épuisé par les exigences d’une telle lutte au plus haut niveau.

La rivalité naissante entre Antonelli et Russell présente certaines similitudes. Tous deux sont de jeunes pilotes issus de la filière de formation de Mercedes, et Antonelli pourrait être le premier à connaître un succès majeur en Formule 1. Cela ne changera toutefois pas l’approche de l’écurie à l’égard de Russell, assure Wolff.

"Cela fait environ quinze ans que je connais des situations dans lesquelles un côté du garage est heureux et l’autre ne l’est pas," a-t-il expliqué.

"Cela fait simplement partie du sport et du travail. La seule chose que je puisse essayer de faire, c’est d’être transparent et honnête sur les choses. Nous discutons de chaque scénario."

"Nous apportons le plus grand soutien possible aux deux pilotes, quoi qu’il arrive. C’est pourquoi, parfois, il faut prendre un pilote dans ses bras pour le soutenir."

"Parfois, il faut lui mettre un peu plus de pression. C’est donc ce que je cherche à continuer de faire."

De son côté, Kimi Antonelli traverse une saison particulièrement régulière, même si son principal défi reste la gestion de la pression. À ce stade de sa carrière, l’Italien doit encore apprendre à éviter les erreurs lorsqu’il se retrouve confronté à des situations inédites, notamment lorsqu’il s’agit de contrôler un championnat du monde.

Selon Wolff, Mercedes a néanmoins trouvé un équilibre favorable autour de son jeune pilote. Une situation qui devra continuer d’être ajustée au fil du temps.

"De par sa personnalité, Kimi est quelqu’un de très équilibré, un pilote de course à 100 %, qui ne se laisse distraire par rien de ce qui se passe à l’extérieur. Il bénéficie également d’un environnement familial exceptionnel. C’est pourquoi je ne vois aucun risque qu’il perde le fil, tant il est dominant," a déclaré Wolff.

"Au cours des prochaines années, nous continuerons à avoir les mêmes discussions que celles que nous avons aujourd’hui : qu’est-ce qui pourrait le distraire ? Qu’est-ce qui est bon pour lui ? De quel type d’environnement a-t-il besoin ? C’est le genre de discussions que nous avons."