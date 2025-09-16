Des F1 qui ralentissent en ligne droite créeront ’une dynamique intéressante’ en course
Le règlement 2026 promet des dépassements selon Vowles
Les pilotes de Formule 1 verront bien, de temps en temps, leur accélération en ligne droite se réduire en raison du nouveau règlement de l’année prochaine.
C’est ce qu’annonce James Vowles, directeur de l’équipe Williams. Cependant, il estime que cette réduction de la puissance pour économiser la batterie, afin qu’elle puisse enchainer des tours réguliers, pourrait améliorer la qualité des courses.
Les critiques regrettent que les règles 2026 ne permettent pas aux pilotes d’exploiter pleinement leur puissance à chaque occasion. Mais pour cela il aurait fallu des batteries plus plus grosses et donc lourdes.
Vowles a indiqué que les pilotes pourraient être amenés à ralentir un peu, mais qu’il espère que cela aura un effet positif sur les courses.
"Y aura-t-il un ralentissement ? Oui. Est-ce que je pense que ce serait une mauvaise chose ? Non, car je pense que la dynamique est intéressante et que les dépassements commenceront à se multiplier l’année prochaine."
Williams utilise des moteurs Mercedes, qui a dominé lors de l’introduction du règlement moteur actuel en 2014. Malgré cela, Vowles, qui a travaillé pour Mercedes, a déclaré ne pas être convaincu qu’ils disposeront du meilleur moteur en 2026.
"J’ai eu le plaisir de travailler pour Mercedes et maintenant avec Mercedes depuis plus de 20 ans maintenant, dont 15 ans à la production moteur, et ils sont vraiment doués pour anticiper les problèmes que l’on rencontrera l’année prochaine. C’est ce que je constate actuellement."
"Ils ont été vraiment excellents. Même lors des séances de simulation que nous effectuons – notre simulateur n’est pas uniquement axé sur cette année, il est aussi axé sur l’année prochaine – nous travaillons déjà sur les problèmes."
"Cela ne veut pas dire que vous êtes en avance sur tout le monde. Cela signifie simplement que vous avez bien préparé ce que vous devez valider."
