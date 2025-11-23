Sainz classé 5e, Albon subit une panne radio : Williams a vécu un GP de Las Vegas contrasté

Le Grand Prix de Las Vegas 2025 n’a pas manqué de mettre Williams à l’épreuve. Si Carlos Sainz a su convertir le potentiel de la FW47 en une solide 7e place à l’arrivée, 5e après la disqualification des McLaren, Alex Albon a vécu une course chaotique, marquée par une panne radio et un abandon par précaution.

De son côté, Sainz a donc assuré l’essentiel. Le pilote espagnol a une nouvelle fois confirmé que Williams était désormais l’équipe la plus solide du milieu de grille.

"Nous devons être satisfaits de cette 5e place aujourd’hui, je pense que nous avons fait du bon travail et bien exécuté la course," analyse-t-il.

"Nous avons peut-être été légèrement conservateurs lors des arrêts au stand et nous aurions pu laisser Leclerc et Piastri se battre avec nous pour ces positions en piste, mais tout cela fait partie des apprentissages."

Sainz se montre particulièrement encouragé par la performance générale de la FW47.

"Au final, nous avions un bon rythme, proche de celui des équipes de tête, et nous étions la voiture la plus rapide du milieu de peloton, donc nous prenons ces points et nous continuerons à pousser dans les deux dernières courses. Nous ferons de notre mieux pour conserver cette dynamique et garder la 5e place au championnat !"

Pour Alex Albon, le constat est amer. Le Thaïlandais, performant tout au long du week-end, n’a jamais pu défendre ses chances en course.

"La course a été un vrai chaos aujourd’hui, donc c’est très décevant de repartir sans point," regrette-t-il.

"Nous n’avons eu aucune communication radio à aucun moment, donc nous avons dû travailler ’à l’ancienne’, uniquement avec les panneaux du muret, ce qui a compromis notre course dès le départ."

Un contact en début d’épreuve avec Lewis Hamilton est venu compliquer davantage la situation, sans possibilité pour Albon ou l’équipe d’évaluer précisément l’état de la voiture. Deux arrêts ont été nécessaires pour changer son aileron avant.

"Nous avons subi des dégâts dès les premiers tours, mais sans radio, il y avait un gros risque à ne pas savoir si la voiture était sûre à piloter, ou s’il y avait des drapeaux, des Safety Cars, ou des débris sur la piste. C’est une opportunité manquée ce week-end alors que nous avions un bon rythme sur ce circuit. Au final, ce n’était pas notre jour, mais c’est la course."

James Vowles, directeur de l’équipe, s’est néanmoins montré satisfait de la performance globale.

"Bien joué à Carlos, la 7e place à l’arrivée (5e après la disqualification des McLaren) reflétait le rythme de la voiture aujourd’hui et il en a tiré le maximum. L’exécution a été propre et c’est positif de voir l’écart que nous avons pu creuser avec le reste du peloton. Avec Alex, en revanche, la course a été très difficile. La radio est tombée en panne dans les tours vers la grille et, malgré de nombreuses tentatives, nous n’avons pas pu la rétablir, ce qui signifie que nous n’avions aucune communication avec lui."

"Après qu’il a été impliqué dans des accrochages, nous avons décidé de retirer la voiture plutôt que de prendre des risques pour la sécurité," poursuit Vowles.

"Il reste deux courses à disputer, nous avons légèrement creusé l’écart pour la 5e place du championnat, et il faudra continuer dans cette voie."