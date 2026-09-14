Le Madring déçoit, Norris veut supprimer deux virages en urgence

Le premier Grand Prix sur ce circuit du Madring ne restera, hélas, pas dans les annales. En raison du peu d’opportunités de dépassements, d’une dégradation famélique et d’une stratégie en bonne partie dictée par la voiture de sécurité virtuelle, ce Grand Prix aura été un des plus ternes de l’année. Une sorte de Monaco en Espagne… Après les critiques contre le nouveau tracé, faut-il donc tout revoir de fond en comble sur ce circuit ?

Contre toute attente, et alors que certains (Russell et Sainz) pensaient que la course serait à six arrêts aux stands en raison de la dégradation des Pirelli, cette course aura donc été finalement sans dégradation ou presque. Au point d’être monotone, très monotone.

À quel point cette si faible dégradation a pu surprendre le vainqueur de Madrid, Andrea Kimi Antonelli ? Comment expliquer un tel décalage entre les attentes d’une forte dégradation des pneus, et la réalité de la course du dimanche ?

« La dégradation était beaucoup plus faible » commence le leader du championnat.

« Il y avait tout de même un peu de dégradation, mais bien inférieure aux attentes, bien sûr, avec la piste qui se gommait. Cela signifiait qu’un seul arrêt était possible. Les pneus étaient assez morts à la fin, c’est certain, mais c’est aussi un circuit où il est difficile de dépasser, on peut donc faire tenir les pneus et aller jusqu’au bout. »

« Nous l’avons également vu avec Charles qui a fait presque 50 tours en pneus durs en conservant un rythme décent. Donc oui, c’était inattendu, mais la principale différence était que le pneu dur était tout simplement plus résistant, surtout au graining. »

Certains spectateurs, voire pilotes, ont même confié avoir failli s’endormir durant la course ! C’est Gabriel Bortoleto qui a souscrit à ce constat général : « J’ai failli m’endormir. »

Même le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente, a critiqué le spectacle.

« Sans entrer dans des polémiques politiques, le Grand Prix en lui-même a été un désastre total, principalement en raison d’un tracé qui rend les dépassements impossibles. »

« C’est comme Monaco 2, mais en plus rapide. Un train de voitures du début à la fin, avec des changements de position dictés uniquement par la stratégie. »

Max Verstappen a lui suggéré de changer quelques virages, comme les 5 et 6. Un avis que partage Antonelli ?

« Aujourd’hui, cet enchaînement ne crée absolument pas d’opportunités de dépassement et cela ne pousse pas à essayer de tenter une manœuvre car dans 80 % des cas, il peut y avoir un contact. Particulièrement dans la deuxième chicane, si j’avais braqué, Lando et moi nous serions touchés, nous serions probablement allés dans le mur et aurions bloqué la piste, ou ça n’aurait certainement pas été beau à voir. »

« Il y a donc des virages qui doivent être modifiés pour créer plus d’opportunités de dépassement car actuellement, oui, c’est agréable sur un tour, mais en course, c’est certain, on reste coincé derrière. »

Lando Norris a fait aussi partie des pilotes assez critiques sur le Madring. Le champion du monde veut supprimer deux virages qu’il qualifie d’inutiles… et charge tous ceux (comme Carlos Sainz) qui trouvaient ce circuit génial avant d’y disputer un Grand Prix !

« Oui, il y a des changements évidents qu’ils devraient faire. Ils devraient supprimer les virages 18 et 19. Inutiles. Il suffirait d’avoir une plus grande ligne droite jusqu’à une épingle. Je ne sais pas comment on peut regarder ce tracé et se dire : "C’est génial". Oui, il y a beaucoup de possibilités. Comme je l’ai dit, ils peuvent en faire un circuit propice à la course, et j’ai hâte de revenir ici l’année prochaine s’ils parviennent à apporter ces modifications, car c’est une piste agréable à piloter et elle pourrait devenir un excellent tracé de course. »

« Pour moi, ce n’est pas un excellent circuit de course. C’est super en qualifications, mais avec une ligne droite reliant le 17 directement au 20, en élargissant considérablement l’entrée comme au virage 1 d’Austin ou au virage 10 d’Austin, avec une grande épingle. Cela créera de bien meilleures opportunités pour tout le monde et vous pourrez apprécier la course. »

« Alors oui, il y a des changements simples et peut-être d’autres plus délicats, comme les virages 5, 6, 7. C’est difficile de savoir exactement ce qui est le mieux. Le fait de devoir tourner et freiner va pratiquement à l’encontre du principe même de la course. Ils peuvent donc faire des changements simples, faciles, et peut-être des choses plus complexes, mais j’espère qu’ils le feront car cela devrait alors être plus palpitant pour tout le monde. »

George Russell a lui réclamé des modifications du tracé du circuit après une expérience « peu agréable » lors du Grand Prix d’Espagne, qui lui a laissé un « mal de tête ».

« Ils doivent faire quelque chose, ils doivent modifier le tracé. Chaque circuit doit offrir une possibilité de dépassement après une ligne droite ; ici, on trouve une chicane serrée et des virages qui représentent un vrai défi, mais le pilotage n’est pas agréable. Après 60 tours à taper dans ces vibreurs, j’avais un peu mal à la tête à la fin. »

« C’est un circuit où il est très difficile de dépasser, ce qui a sans doute été frustrant pour tout le monde. La situation rappelle Monaco quant à l’importance des qualifications. »

Russell a toutefois souligné que les contraintes physiques liées à ce tracé semi-urbain pourraient rendre difficile toute modification majeure.

« Quand on examine vraiment le tracé, on ne peut pas faire grand-chose facilement en tout cas. C’est étroit, il y a un pont et de nombreuses contraintes. »

Il a également réfuté l’argument simpliste selon lequel les concepteurs de circuits devraient simplement consulter les pilotes avant de finaliser les tracés.

« Oui, mais nous sommes tous assez égoïstes et personne n’a vraiment envie d’y consacrer du temps. Nos emplois du temps sont déjà chargés, c’est donc compliqué. »