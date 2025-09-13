Le GP des États-Unis de F1 vise un nouveau contrat... et un record !

Les discussions concernant un nouveau contrat pour le maintien du Grand Prix des États-Unis sur le Circuit des Amériques (COTA) à Austin progressent, et le président, Bobby Epstein, se dit optimiste quant à un accord.

L’édition de cette saison est l’avant-dernière course du contrat actuel alors que des discussions pourraient être finalisées avant la course du mois prochain.

"Les discussions sont en cours et nous sommes optimistes," a déclaré Epstein.

"Je suis convaincu qu’ils souhaitent ne rien faire d’autre que continuer, et nous aussi, c’est donc un bon point de départ pour les discussions. Mais il n’y a eu aucun sentiment d’urgence de notre part, je ne pense pas, et le moment venu, nous parviendrons à un accord."

Epstein affirme qu’aucun changement majeur n’a été demandé par la F1 concernant le prochain accord, même si les options d’hospitalité devraient s’élargir grâce à un engagement à plus long terme.

"Je ne pense pas qu’il y ait de grandes divergences entre nous. Ils aimeraient voir un Paddock Club plus grand, car ils continuent à attirer… nos clubs cette année affichent complet. Le Paddock Club, le bord de piste, le Club SI… la demande pour l’hospitalité a été incroyable."

"Ils aimeraient donc voir un Paddock Club plus grand, et nous cherchons à créer quelque chose d’incroyablement spécial que j’espère dévoiler lors d’une prolongation de contrat. Ce serait donc un Paddock Club différent de tous les Paddock Clubs actuels. C’est ce que nous envisageons, ce dont nous parlons, et nous en sommes tous très enthousiastes."

La course de cette année se déroulera le week-end du 17 au 19 octobre et la demande reste forte. Epstein a déclaré que ce pourrait être un Grand Prix des États-Unis à guichets fermés, citant le film F1 comme un catalyseur intéressant.

"Nous pourrions nous rapprocher d’un nouveau record – il est encore tôt. Je sais juste que nous sommes déjà dans le top 3. Je ne sais pas s’il manque quelque chose pour le battre, mais juste après la pandémie, la demande a fortement augmenté entre Netflix et les gens qui recevaient des chèques du gouvernement, ce qui leur donnait plus d’argent à dépenser. Je pense que c’est la plus grande différence. Ce n’est pas l’amour du sport ou la demande, je dirais que c’est l’économie."

Le cas du Sprint F1 à Austin

Avec l’intensification des demandes pour avoir un Sprint, la compétition fait rage entre les circuits pour en accueillir un.

La F1 étudie la possibilité d’inclure jusqu’à 10 Sprints par saison au lieu de 6 d’ici 2027. Epstein estime que le format Sprint a apporté une valeur ajoutée considérable aux fans visiteurs.

"Cela donne simplement plus de valeur au billet. Je ne sais pas si cela se traduit par une augmentation des ventes de billets, mais les fans semblent y être favorables. Ce n’était pas immédiatement perçu comme un atout, et cela n’a pas forcément stimulé les ventes de billets pendant un certain temps. Je pense simplement que cela augmente la valeur du billet et offre plus aux spectateurs, ce que nous apprécions toujours. Nous voulons un maximum de divertissement pour le week-end."

"S’ils achètent un pass week-end et qu’ils restent plus longtemps sur le circuit, c’est mieux pour nous, avec plus de contenu. Je ne sais pas si les spectateurs décident d’acheter un Grand Prix en fonction de la présence ou non d’une course sprint. Nous n’avons tout simplement pas constaté d’augmentation significative des ventes et de la demande, mais je suis convaincu que c’est plus de divertissement, et c’est ce qui nous tient à cœur."

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a toutefois évoqué de possibles aménagements supplémentaires dans un week-end de Grands Prix pour mieux répondre à la jeune génération et à la volonté de voir plus d’action "qui compte". Des grilles inversées pour les Sprints semblent être l’idée la plus proche d’être testée.

Epstein a admis que la F1 était confrontée à un équilibre difficile à préserver, mais il soutiendrait les décisions futures.

"Stefano ne le ferait que s’il estimait que c’était dans l’intérêt du sport. Ce qui fait de Stefano un leader aussi brillant, c’est sa capacité à faire évoluer la F1 et à rester pertinente sans sacrifier le riche héritage et la tradition de la discipline. C’est donc un équilibre difficile, mais il le fait avec passion et sans sacrifier les intérêts des fans, des équipes ou des concurrents."

"Nous continuerons à nous concentrer sur l’offre d’une expérience exceptionnelle aux fans et laisserons Stefano décider de ce qui est le mieux pour le sport lui-même. J’ai pleinement confiance en lui."