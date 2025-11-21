La F1 règle ses litiges avec des entreprises de Las Vegas

Plusieurs entreprises de Las Vegas qui avaient intenté des poursuites judiciaires contre la Formule 1 pour les pertes causées par les deux premières éditions du Grand Prix ont désormais conclu des accords confidentiels avec les organisateurs.

Selon Le Journal de Montréal, Randy Markin, restaurateur et propriétaire de bar local, l’un des détracteurs les plus virulents, qui affirmait avoir subi une baisse de fréquentation de 50 % et des pertes de "plusieurs centaines de milliers de dollars", a accepté de mettre fin à son procès.

Son voisin, Wade Bohn, propriétaire d’une station-service, et les propriétaires du Ferraro’s Ristorante ont également conclu un accord.

Les documents judiciaires décrivent ces accords comme "sans préjudice" et ne mentionnant aucun paiement. La F1 affirme qu’aucune somme d’argent n’a été versée, l’office du tourisme de Las Vegas confirmant que les entreprises de Markin et Bohn ont plutôt conclu des partenariats avec l’événement.

L’hôtel-casino Ellis Island a conclu un accord similaire l’année dernière et accueille désormais une fan zone pour la course.

Malgré ces accords, certaines entreprises fermeront tout de même pendant la semaine du Grand Prix en raison des difficultés d’accès causées par la construction, qui a duré plusieurs mois, du circuit urbain de 6,2 km.

Le contrat de la Formule 1 à Las Vegas court actuellement jusqu’en 2027, la course de l’année dernière ayant généré environ 934 millions de dollars de recettes locales. Les organisateurs souhaitent toutefois prolonger à long terme avec la FOM (à lire ici).