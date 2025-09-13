’Il y a une raison’ derrière le changement de ton de Wolff sur Antonelli

Récemment, Toto Wolff a lancé une première critique publique envers Andrea Kimi Antonelli, expliquant qu’il avait été déçu par le week-end de l’Italien à Monza. Nico Rosberg s’étonne du timing de cette critique, qui intervient à un moment où le remplacer ne semble pas une option.

"C’est surprenant, car pour l’instant, la seule option qui s’offre vraiment à vous est de laisser à Kimi le plus de temps possible, de la manière la plus calme possible, ce qui signifie également ne pas le critiquer publiquement" a déclaré Rosberg à The F1 Show.

"Et donc, ce changement de ton de la part de Toto pour la toute première fois... il y a généralement une raison derrière cela. Toto est très calculateur dans ses commentaires. Peut-être veut-il mettre une certaine pression sur Kimi et sa famille pour qu’ils essaient une approche différente, qu’ils modifient leur approche, qu’ils la revoient."

"Mais le fait est que Kimi est un talent générationnel, nous le savons tous, mais c’est plus difficile pour lui que nous ne le pensions jusqu’à présent. Et c’est un peu étrange que cela soit encore si difficile."

"Si vous regardez les statistiques en course, c’est 19-0 pour George, et en qualification, c’est 17-2 pour George, et si vous ajoutez les erreurs, ce serait plutôt 15-1, probablement. C’est vraiment difficile, c’est malheureux, parce que nous voulons tous qu’il réussisse, il peut réussir, nous le savons. Mais le temps commence à passer à un moment donné, c’est difficile."

Johnny Herbert s’inquiète de voir qu’Antonelli continue à faire des erreurs : "Encore des erreurs. C’est un thème récurrent dont Antonelli ne semble pas pouvoir se débarrasser. Plus cela dure, plus cela commence à vous ronger mentalement."

"George fait son travail. Vous entendez ensuite les critiques qui viennent de l’extérieur de votre garage, puis de l’intérieur de la bulle de la F1, puis de l’extérieur de la bulle de la F1, et vous devez être capable de rectifier le tir. Je sais qu’il y a eu beaucoup de discussions pendant la pause sur la manière dont Mercedes allait soutenir Kimi."

"Eh bien, le soutien était là dès la première course. Il n’y a jamais eu de manque de soutien. C’est à lui de savoir absorber toute la pression qui pèse sur lui et d’arrêter de commettre ces petites erreurs stupides qui entrent en jeu. Je dis ’petites erreurs stupides’ parce que c’est ce qu’elles sont. Revenons simplement à ce qui s’est passé aux Pays-Bas."

"C’était une manœuvre folle et stupide qui n’aurait jamais dû lui traverser l’esprit. Mais pour une raison quelconque, ces petites erreurs, ces erreurs de jugement mental, sont beaucoup trop fréquentes. Il va en souffrir. Il risque de perdre sa chance d’avoir une longue carrière en Formule 1."

Le Britannique pense que Wolff est aujourd’hui humainement trop proche de son pilote pour admettre qu’il l’a embauché trop tôt : "Il y a un aspect humain qui entre en jeu. Toto a accordé une grande confiance à Antonelli pendant très longtemps."

"Je pense que Toto est dans une position où il ne veut pas accepter que cela n’ait pas fonctionné et ne fonctionne toujours pas à l’heure actuelle. Toto croit toujours qu’il peut y arriver. Mais c’est l’une de ces situations qui se produisent en Formule 1. De nombreux talents ont fait des débuts impressionnants en Formule 3 et en Formule 2."

"Puis ils sont arrivés en Formule 1 et ça n’a jamais fonctionné. Et celui qui m’a probablement le plus surpris, pour une raison que j’ignore, c’est Nyck de Vries, et je ne comprends pas pourquoi ça n’a pas marché. Il est arrivé en Formule 1 et était censé être celui qui allait épater tout le monde, mais ça ne s’est jamais concrétisé."