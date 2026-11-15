’Senna et Schumacher n’avaient pas ce problème’ : les excuses des pilotes face aux nouvelles F1 rejetées !

David Coulthard ne croit pas que les pilotes puissent se réfugier derrière la nouvelle réglementation technique de la Formule 1 pour expliquer leurs difficultés en piste. Alors que les monoplaces 2026 ont profondément changé les habitudes de pilotage et que plusieurs concurrents peinent à trouver de la régularité, l’ancien pilote McLaren et Red Bull estime que les meilleurs savent s’adapter à toutes les générations de voitures. Fort de son expérience à travers plusieurs époques techniques, l’Écossais cite Ayrton Senna et Michael Schumacher pour appuyer son raisonnement, tout en s’interrogeant sur les difficultés passées de Lewis Hamilton et sur son retour en forme chez Ferrari.

L’introduction de la nouvelle réglementation technique en 2026 a profondément modifié le comportement des monoplaces de Formule 1. Entre l’évolution des groupes propulseurs, la gestion de l’énergie et les nouvelles caractéristiques aérodynamiques, les pilotes ont dû revoir une partie de leurs habitudes pour exploiter au mieux leurs voitures.

Certains ont rapidement trouvé leurs marques, tandis que d’autres ont éprouvé davantage de difficultés à obtenir des performances constantes. Une situation qui a notamment relancé le débat sur les styles de pilotage et sur la capacité de certaines générations de monoplaces à mieux convenir à certains pilotes qu’à d’autres.

David Coulthard ne partage toutefois pas entièrement cette analyse.

Invité du podcast Up To Speed, l’ancien pilote de Formule 1, vainqueur de 13 Grands Prix, a expliqué pourquoi il considérait que les changements de réglementation ne devaient pas fondamentalement modifier le niveau de performance d’un pilote.

Au cours de sa carrière, Coulthard a connu plusieurs transformations majeures de la Formule 1, aussi bien sur le plan des moteurs que de l’aérodynamique ou des pneumatiques.

L’Écossais a notamment piloté des monoplaces équipées de suspensions actives et passives, connu différentes cylindrées de moteurs et traversé les périodes des pneus rainurés, des slicks et de la concurrence entre manufacturiers.

Malgré ces changements successifs, il estime que son niveau relatif de performance est resté sensiblement identique. Pour lui, ses qualités comme ses limites ont continué à se manifester indépendamment de la réglementation en vigueur.

"J’ai piloté des voitures à suspension active, des voitures à suspension passive, avec des moteurs de 3,5 litres, de 3 litres et de 2,4 litres, avec des pneus rainurés, des slicks, pendant les guerres des manufacturiers de pneumatiques, et mes performances sont restées relativement les mêmes à travers toutes ces périodes, très franchement."

"Il me manquait un dixième en qualifications, et cela rendait difficile le fait d’obtenir une bonne position en piste face à mon coéquipier."

Coulthard reconnaît ainsi qu’il lui manquait régulièrement une petite marge de performance sur un tour rapide mais il souligne surtout que cette faiblesse n’a pas disparu ou empiré de manière significative au gré des changements techniques.

Une observation qui nourrit son scepticisme face aux explications selon lesquelles une monoplace ne conviendrait tout simplement pas au style de pilotage d’un concurrent.

Pour étayer son argument, Coulthard évoque deux des plus grandes références de l’histoire de la Formule 1 : Ayrton Senna et Michael Schumacher.

Selon lui, ces champions ont démontré leur capacité à rester extrêmement performants malgré les évolutions techniques successives de leur époque.

"Donc je comprends lorsqu’on dit : ’Cette voiture ne convient pas à ce pilote’, mais Ayrton Senna n’a pas vraiment connu de mauvaise formule technique. Michael Schumacher n’a pas connu de mauvaise formule technique non plus."

Hamilton : une question de voiture ou de lassitude ?

Coulthard s’est ensuite intéressé au cas de Lewis Hamilton, dont les difficultés rencontrées au cours des dernières saisons ont régulièrement été associées à son adaptation aux différentes générations de monoplaces.

L’ancien pilote McLaren s’interroge sur la pertinence de cette explication et avance une autre hypothèse : celle d’une certaine fatigue accumulée après de nombreuses années passées au plus haut niveau.

"Hamilton, est-ce qu’il a connu une mauvaise formule technique ou est-ce que c’était simplement de la fatigue ? Cela fait une éternité qu’il est là, les relations finissent par s’user."

"Peut-être que son amour pour ce sport, à ce moment-là, n’était tout simplement plus aussi fort, mais il m’a impressionné par la manière dont il a rebondi cette année."

"Ce n’est que mon hypothèse, personne ne peut prétendre connaître les motivations personnelles du septuple champion du monde. Mais c’est ma surprise, positive, devant la capacité de Hamilton à retrouver un niveau de compétitivité élevé."

Le Britannique s’est notamment relancé cette saison chez Ferrari, même si ses performances continuent de varier d’un week-end à l’autre face à Charles Leclerc.

Coulthard a d’ailleurs relevé que Hamilton avait rencontré davantage de difficultés que son coéquipier lors des dernières courses, notamment au Grand Prix des États-Unis et au Brésil.

"A Austin et à Interlagos, cela a été un peu plus compliqué pour lui que pour Charles, mais je ne suis pas sûr d’adhérer vraiment à l’idée que cette génération de voitures ne convient pas à tel ou tel pilote."