D’une équipe ’toxique’ au titre mondial : Brown raconte 10 ans chez McLaren F1

En 2016, Zak Brown a été nommé directeur exécutif de McLaren Technology Group, et deux ans plus tard, le Californien est devenu le PDG de McLaren Racing. Après une décennie au sein de la marque et à superviser un projet F1 jusqu’à l’amener au titre mondial, l’Américain a aussi exploré la Formule E, l’IndyCar, l’Extreme E et maintenant le WEC, où s’engagera la marque l’année prochaine.

L’influence de Brown sur l’orientation stratégique de McLaren, sa performance opérationnelle globale ainsi que son développement marketing et commercial a été importante. Il a notamment travaillé d’arrache-pied pour reconstruire la structure en Formule 1.

Et tout cela a porté ses fruits en 2024 et 2025, lorsque l’équipe a gagné deux titres mondiaux des équipes, et un des pilotes avec Lando Norris. Sous contrat pour rester PDG de McLaren Racing jusqu’en 2030, Brown continuera à manœuvrer le groupe, et il revient sur dix années de gestion d’une équipe qu’il connaissait peu au départ.

"Je ne connaissais pas vraiment Bruce McLaren" admet Brown. "Je connaissais très bien McLaren à cette époque-là. Je n’avais pas vraiment connaissance d’eux aux 500 Miles d’Indianapolis, ni en Can-Am, ni de Bruce McLaren. Je connaissais Ayrton Senna et Alain Prost chez McLaren."

"Je suis allé à une course de Formule 1 pour la première fois en 1981, au Grand Prix de Long Beach, et je ne savais qui était personne. C’est en 1987 que je me suis lancé dans le karting. C’était l’époque où Ayrton Senna était chez Lotus. Il est ensuite passé de Lotus à McLaren, et McLaren a dominé en 1988."

"Je me mettais à la course et je suivais la Formule 1, en écoutant Jackie Stewart et l’émission ’Wide World of Sports’ sur ABC, et Monaco, et pour moi McLaren était cette organisation étrangère, intouchable, qui semblait si lointaine. C’était ça, ma connaissance de McLaren."

Parallèlement à ses activités de pilote entamées dans sa jeunesse, Brown a fondé et lancé en 1995 Just Marketing International (JMI). L’entreprise est finalement devenue la plus grande et la plus prospère agence de marketing du sport automobile au monde.

"C’était en quelque sorte un mal nécessaire pour payer mes factures lorsque je courais en Europe. Je n’avais pas de soutien financier familial, donc je devais m’occuper moi-même de mon sponsoring."

"J’ai simplement appris à le faire par nécessité, en me disant ’je ne courrai jamais si je ne trouve pas comment faire’. J’étais obsédé par le fait de supplier les gens pour obtenir du sponsoring et d’arriver à comprendre ce que je devais leur donner pour qu’ils obtiennent ce qu’ils voulaient. Je pense que cela a été un premier déclic pour moi."

"Je suis devenu obsédé par la compréhension des entreprises et de ce qu’elles essayaient d’accomplir, si bien que lorsque je les contactais, je disais naturellement ’voici ce que je pense pouvoir faire pour vous’. Et c’est une différence subtile, mais une différence très importante."

"Je ne faisais encore des contrats que pour gagner ma vie afin de pouvoir continuer à courir. Je n’avais aucune intention de bâtir une entreprise. À ce stade, beaucoup de gens me disaient de monter une entreprise."

"Je pense que beaucoup de gens ont compris avant moi ’arrête de courir et lance-toi dans ce business parce que tu es bien meilleur dans ce domaine’. Ce n’est pas ce que vous avez envie d’entendre quand vous êtes pilote de course. Puis la course s’est essoufflée à la fin de la décennie."

"Les affaires étaient florissantes. Je me suis lassé de la course et je me suis consacré pleinement à l’entreprise. Les affaires ont explosé à partir de ce moment-là. Et là, je me suis dit ’OK, eh bien, je vais faire ça parce que j’aime l’argent que je gagne’."

Brown a finalement vendu JMI en 2013 alors que de nouvelles opportunités de premier plan dans le sport automobile se présentaient, mais il devait initialement devenir le nouveau gestionnaire de la catégorie reine du sport automobile.

"Après avoir vendu mon entreprise en 2013, j’avais été approché par Bernie Ecclestone lui-même pour rejoindre la Formule 1, mais pas pour le remplacer. J’avais été approché par CVC, les propriétaires de la Formule 1, pour rejoindre Bernie."

"Au même moment, Ron Dennis essayait de me recruter pour rejoindre McLaren, mais purement à un poste commercial. Tout cela s’est poursuivi plus ou moins en continu tout au long de 2013, 2014 et 2015."

"Puis en 2016, lorsque Liberty a racheté la Formule 1, j’ai été approché par Liberty pour venir occuper en quelque sorte un poste de numéro deux avec une trajectoire toute tracée pour prendre le poste suprême à terme."

"Au même moment, j’ai reçu un coup de fil des actionnaires de McLaren, Mansour Ojjeh et le cheikh Mohammed, qui m’ont dit ’nous nous séparons de Ron Dennis et nous aimerions que vous veniez diriger McLaren’."

"Ces opportunités sont tombées plus ou moins la même semaine. Je me suis finalement retrouvé dans la position très confortable d’avoir deux offres d’une vie. Mais au final, ce qui m’a convaincu avec McLaren, c’est que je voulais faire de la course."

"La Formule 1 était un poste purement commercial, et j’adore le côté commercial des affaires. McLaren m’offrait le côté commercial, mais quand les feux s’éteignent, je suis dans la course. Historiquement, quand les feux s’éteignaient, Bernie quittait le circuit."

"Pour moi, McLaren était une opportunité plus enthousiasmante parce qu’elle me permettait d’être un homme d’affaires et un compétiteur, alors que la Formule 1 n’était que commerciale. Je suis allé chez McLaren parce que j’aime la course."

En rejoignant finalement McLaren Racing, Brown admet qu’il n’imaginait pas ce à quoi il s’attaquait, et l’importance de l’entreprise dans les différentes catégories du sport automobile.

"Non. Non. Non. Je pensais connaître la toute-puissante McLaren qui gagnait tout, qui avait les meilleurs sponsors et qui était la meilleure équipe du milieu. À ce moment-là, l’équipe s’était convaincue que l’unique problème que nous avions était notre motoriste."

"J’ai cru à cette version. Cependant, une fois que je suis entré chez McLaren, il est apparu clairement que les problèmes que nous rencontrions étaient bien plus profonds que notre partenaire moteur."

"Bien que le partenaire moteur fût une raison importante de notre manque de réussite en piste, il n’avait rien à voir avec notre manque de réussite en dehors de la piste, avec la politique interne de l’équipe et la manière dont nous interagissions, ou n’interagissions pas, avec nos fans."

"Lorsque nous avons remplacé Honda par Renault, nous sommes passés de la neuvième place au championnat à la sixième. À partir de là, l’écart entre la sixième et la première place était encore plus grand. C’est à ce moment-là que j’ai pleinement réalisé que nos problèmes étaient bien plus profonds qu’un simple fournisseur de moteurs."

L’Américain admet avoir trouvé la situation difficile lorsqu’il a compris les problèmes qui touchaient l’équipe.

"C’était un environnement très toxique. Cela commençait par un réel manque d’alignement de la direction ainsi qu’un manque de leadership. Il y avait eu cinq patrons différents en six ans."

"On faisait venir des gens et on les mettait dehors. Martin Whitmarsh, Éric Boullier, Jost Capito, et puis moi. On avait effectivement eu une période de six ou sept ans avec Ron [Dennis], Martin, Éric, Jost et Zak. Il y avait eu tous ces dirigeants différents."

"C’est la recette du désastre dans n’importe quelle entreprise. Si vous avez un tourniquet au niveau de la direction, alors l’équipe ne sait pas qui suivre. Cela engendre un manque de confiance et engendre de la toxicité au sein d’une organisation."

"Cela signifiait qu’au lieu d’être concentrés sur le travail en commun, sur le travail avec nos partenaires sponsors et sur le fait d’être une équipe soudée par la confiance et bonne dans sa communication, tout le monde était en mode ’je couvre mes arrières’ et en mode recherche de coupables."

"C’était un environnement terrible. Cela se traduisait par des résultats terribles en piste, un manque de sponsoring, un manque d’engagement des fans et un personnel très insatisfait. Cependant, ce qui était formidable, c’était l’histoire de notre marque."

"Je savais que sur les 1200 personnes que nous avions à l’époque, nous n’avions probablement besoin d’en remplacer qu’une vingtaine. Il ne faisait aucun doute dans mon esprit que nous avions là 1100 personnes qui avaient remporté énormément de courses et de championnats."

"Il fallait remettre à zéro l’équipe dirigeante. J’ai complètement changé l’équipe dirigeante. Il fallait juste du sang neuf. J’ai instauré un alignement au sein de l’équipe de direction. Nous avons bâti la confiance. Nous avons suscité l’enthousiasme."

"Nous sommes passés au papaye parce que c’est ce que voulaient nos fans. C’était pour indiquer à tout le monde, en interne comme en externe, que c’était une ère nouvelle chez McLaren. Nous allions être une équipe inclusive, une équipe conviviale, une équipe travailleuse et soudée. Nous allions reconstruire notre sponsoring."

"Nous allions investir dans l’équipe, nouvelles technologies, nouvelles souffleries. Et nous voilà quelques championnats plus tard. C’était une culture faite de confiance, de transparence, de collaboration, de haute performance, de franc-parler, une culture géniale."

"C’est la plus grande chose que nous ayons accomplie. Nous avons changé la culture de notre écurie de course. Je savais que nous avions une marque incroyable qui avait besoin d’être rajeunie. Mais on ne peut pas nous enlever notre histoire."

"Nous venions tout juste de commencer à créer une dynamique. La toile sur laquelle nous avons maintenant peint correspond à ce que j’avais espéré atteindre. Je suis très fier d’où nous en sommes. Nous sommes en IndyCar."

"Nous retournons au Mans. Nous célébrons l’héritage de Bruce McLaren et essayons de bâtir dessus. Nous sommes dans la dynastie de l’ère papaye. Nous gagnons des championnats. Nous sommes une équipe très chaleureuse."

"Nous sommes une équipe plaisante. Nous sommes une équipe pour laquelle les gens veulent travailler. Nous sommes une équipe avec laquelle les gens veulent s’associer. Nous sommes une équipe pour laquelle les pilotes veulent courir. On ne peut rien tenir pour acquis et notre concurrence est immense. Rester aux avant-postes est un travail très intense."

"À partir de la moitié de l’année 2023, les gens disaient que le retour de McLaren est le plus grand redressement de l’histoire de la Formule 1. Nous avons été envoyés au tapis et l’arbitre a commencé le compte debout jusqu’à huit, mais nous nous sommes relevés à la septième seconde."

"Nous nous sommes battus pour revenir et nous avons remporté des combats de championnat poids lourds. Je pense que tout cela a vraiment forgé un gros caractère à l’équipe et a montré que nous ne sommes pas du genre à abandonner."

Ces difficultés et cette obligation de façonner l’équipe à nouveau ont évidemment mis en relief la réussite des trois titres mondiaux gagnés en deux ans, et c’était très marquant à l’échelle de l’équipe entière.

"C’était incroyable. Tout le monde rêve et il est très rare que le rêve devienne réalité. Cela a toujours été l’objectif, mais je pense que lorsque j’ai commencé ici en 2016, 2017, 2018 et 2019, nous nous en sommes plutôt bien sortis. Nous avons gagné une course en 2021."

"Et si l’on regarde où nous avons commencé la saison en 2023, lorsque nous étions la neuvième meilleure équipe – ou la neuvième pire équipe, selon la façon dont on voit les choses. Tout cela était un rêve, mais on n’avait pas l’impression qu’il allait se réaliser."

"Ce que l’équipe a fait pour renverser la vapeur et enfoncer le clou avec les championnats des constructeurs a été assez génial. Et c’était génial d’avoir deux pilotes abordant la dernière course avec une chance de remporter le championnat du monde 2025, c’était irréel."

Il tire donc un bilan passionné de cette aventure qui doit encore se prolonger : "Quelle décennie ! J’en ai adoré chaque instant. Ou presque chaque instant."

"Cela a représenté énormément de travail acharné et cela ne devient pas plus facile. Cela a été fantastique et nous allons recommencer."

"Bien qu’il soit formidable d’avoir ces accomplissements derrière nous, et que personne ne puisse nous les enlever, il faut le mériter chaque année. Le fait que nous ayons gagné en 2024 et en 2025 et que nous ayons remporté des courses cette année ne nous donne droit à rien en 2027. Nous devons le mériter."