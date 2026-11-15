’Pas un champion sans lendemain’ : Wolff fixe ses exigences à Antonelli

Toto Wolff a révélé à quel moment il avait commencé à croire sérieusement au premier titre mondial de Kimi Antonelli, sacré à seulement 20 ans au Grand Prix du Mexique. Le directeur de Mercedes F1 explique que la série exceptionnelle de cinq victoires consécutives du jeune Italien a progressivement transformé ses espoirs en certitude. Et après avoir accompagné Antonelli jusqu’au titre de plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1, Wolff voit déjà beaucoup plus loin...

Le 1er novembre dernier, Kimi Antonelli est entré dans l’histoire de la Formule 1 en remportant le championnat du monde lors du Grand Prix du Mexique.

À 20 ans, deux mois et sept jours, le pilote Mercedes est devenu le plus jeune champion du monde de l’histoire, effaçant le record établi par Sebastian Vettel en 2010.

L’Allemand avait alors décroché son premier titre à 23 ans, quatre mois et onze jours. Antonelli a donc abaissé cette référence de trois ans, deux mois et quatre jours.

Un accomplissement exceptionnel pour le jeune Italien, qui n’en était qu’à sa deuxième saison dans la discipline et qui a rapidement pris une dimension nouvelle au volant de la Mercedes W17.

Son titre est venu récompenser une campagne largement dominée, avec neuf victoires remportées avant même son sacre, alors qu’aucun autre pilote n’avait réussi à s’imposer plus de trois fois.

Mais c’est surtout une série de cinq succès consécutifs qui a marqué un tournant dans la saison d’Antonelli et dans la perception qu’avait Toto Wolff de ses chances de devenir champion du monde.

Antonelli a enchaîné les victoires en Chine, au Japon, à Miami, au Canada et à Monaco, réalisant une performance inédite dans l’histoire du championnat. Jamais auparavant un pilote n’avait remporté ses cinq premiers Grands Prix consécutivement.

Cette série a également été ponctuée d’un autre record à Monaco, où le jeune Italien est devenu le plus jeune pilote à réaliser un Grand Chelem, en signant la pole position, la victoire, le meilleur tour en course et en menant l’intégralité des tours.

À l’issue de cette démonstration dans les rues de Monte-Carlo, Antonelli disposait de 66 points d’avance sur Lewis Hamilton au championnat du monde. Un écart qui, associé à la régularité de ses performances, a progressivement convaincu Toto Wolff que son pilote était en mesure de ramener le titre à Brackley.

Mercedes n’avait plus remporté le championnat pilotes depuis le sacre de Hamilton en 2020, et l’Autrichien voyait désormais se dessiner la possibilité d’ouvrir un nouveau chapitre avec Antonelli.

Interrogé après le titre de son protégé, Wolff a toutefois reconnu qu’il lui était difficile d’identifier précisément la course au cours de laquelle il avait acquis cette conviction.

"Je suis vraiment très mauvais pour me souvenir de la course à partir de laquelle j’ai pensé qu’il allait y arriver", a expliqué le directeur de Mercedes.

Plutôt qu’un événement isolé, c’est l’accumulation de week-ends parfaitement maîtrisés qui a fini par le convaincre.

"Je pense qu’il n’y a pas eu de moment particulier, mais c’est lorsqu’il a été capable d’enchaîner les week-ends de course, encore et encore et encore. Et combien de courses consécutives a-t-il gagnées ?"

"Cinq. Finalement, j’ai su que si nous étions capables de lui fournir la voiture, il allait remporter le championnat."

Le succès monégasque apparaît ainsi comme un moment particulièrement significatif dans cette prise de conscience, sans que Wolff le présente comme un déclic unique.

Wolff ne veut pas qu’Antonelli soit un champion sans lendemain

Si le premier objectif a désormais été atteint, Toto Wolff refuse de considérer ce sacre comme un aboutissement.

Le directeur de Mercedes souhaite au contraire que cette première couronne mondiale marque le début d’une carrière durable au sommet de la Formule 1.

Son ambition est de permettre à Antonelli de continuer à progresser, de remporter d’autres succès et surtout de conserver sa place parmi les références de la discipline pendant de nombreuses années.

Wolff a d’ailleurs expliqué avoir déjà évoqué cette perspective directement avec son pilote.

"Ce que je lui ai dit, c’est qu’ensemble, nous devons essayer de faire en sorte que tu restes une référence tout au long de ta vie", a-t-il déclaré.

"Tu as encore 25 ans devant toi, parce que tu vas piloter plus longtemps que tous ceux qui t’ont précédé, et je veux pouvoir regarder en arrière dans de nombreuses années et dire : ’Tu es resté une référence toute ta vie’, et qu’il ne soit pas un champion sans lendemain."

Le directeur de Mercedes insiste sur la nécessité de poursuivre le travail engagé avec le jeune Italien.

À ses yeux, devenir champion du monde à 20 ans ne signifie pas avoir atteint toutes ses limites. Antonelli dispose encore de nombreuses années pour perfectionner son pilotage, développer son expérience et renforcer les qualités qui lui ont permis de dominer une grande partie de la saison 2026.

"Nous allons travailler ensemble de manière à l’aider à progresser dans les domaines où il peut encore s’améliorer, à devenir meilleur. Et il n’y a pas beaucoup de pilotes qui sont restés des références sur la durée, y compris parmi les champions du monde qui ont réussi à le rester."

"C’est ce que je veux accomplir avec lui."