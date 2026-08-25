Le sponsor de Colapinto accuse la FIA de ’tuer l’intégrité’ de la F1, Alpine obligée d’intervenir

Le Grand Prix des Pays-Bas n’aura pas seulement été marqué par les conséquences de l’accident de Max Verstappen, les stratégies de Ferrari ou par la victoire de McLaren. Pour Franco Colapinto, le week-end de Zandvoort a également pris une tournure particulièrement polémique, après deux pénalités infligées par les commissaires pour des infractions sous drapeaux jaunes. Une décision jugée sévère par Alpine et dénoncée avec une rare virulence par le principal sponsor du pilote argentin, qui a directement mis en cause l’intégrité de la FIA.

Colapinto a notamment écopé d’un passage par la voie des stands pour avoir dépassé Yuki Tsunoda alors que l’accident de Verstappen venait de se produire dans le premier tour. Le pilote Alpine a reconnu avoir enfreint la règle, mais a estimé que les circonstances auraient dû être davantage prises en compte par les commissaires.

"Je pense que même si les règles sont écrites, elles devraient être beaucoup plus flexibles et ils devraient aussi avoir les critères permettant de comprendre ce qui est plus sûr ou un peu moins sûr," a expliqué Colapinto.

L’Argentin a également insisté sur la responsabilité des commissaires dans l’interprétation des situations de course, particulièrement délicates lorsque les conditions évoluent rapidement.

"C’est leur travail, mais c’est aussi leur travail d’être un peu flexibles et de comprendre la situation," a-t-il ajouté. "Ils ont sorti le drapeau jaune très tard, alors que je terminais mon dépassement, il aurait été bien plus dangereux de piler ou d’accélérer en pleine ligne droite, dans le banking et sur piste humide, alors que tout le monde partait en tête-à-queue."

"Pour moi, c’est donc un peu sévère. Que ce soit pour moi ou pour Lindblad, une pénalité de type ’drive-through’ ruine la course. C’est une sanction très lourde."

Pris aussi par la FIA, Lindblad a également remis en question la nécessité d’une sanction aussi sévère.

"Nous étions en très bonne position après le premier tour, la pénalité était un peu sévère. Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que c’est assez extrême, mais bon, c’est comme ça. Ça ne sert à rien de spéculer là-dessus maintenant, c’est fait. C’est juste un peu triste, car cela a gâché notre course."

"J’ai eu l’impression qu’ils cherchaient davantage à créer un précédent qu’à réellement évaluer l’infraction pour déterminer la sanction appropriée."

La polémique aurait pu en rester là, mais elle a pris une tout autre ampleur après l’intervention de Sean Summers, directeur marketing de Mercado Libre, principal sponsor de Colapinto. Sur les réseaux sociaux, le dirigeant n’a pas mâché ses mots à l’égard des commissaires de la FIA, allant jusqu’à remettre en cause leur compétence et leur intégrité.

"Les commissaires de la FIA sont en train de tuer l’intégrité de la F1," a-t-il lancé.

Summers a ensuite directement ciblé les décisions prises cette saison, estimant qu’elles avaient une influence trop importante sur le déroulement des Grands Prix.

"Cette saison, ils prouvent qu’ils sont horribles et qu’ils influencent les résultats des courses. Incompétence ? Malhonnêteté ? Les deux ?"

Le responsable de Mercado Libre a enfin estimé que le problème dépassait largement le seul cas de Colapinto.

"Quelque chose est sérieusement cassé dans la culture de cette organisation."

Alpine prend ses distances, mais juge les sanctions sévères

Face à cette attaque publique, Alpine s’est rapidement employée à prendre ses distances avec les propos de son partenaire, tout en reconnaissant que les sanctions infligées à Colapinto pouvaient paraître particulièrement sévères.

"Nous avons pleinement confiance en la FIA et aux commissaires lorsqu’il s’agit de faire respecter ces règles et d’appliquer les pénalités sportives dans le contexte d’une course en direct," a indiqué l’écurie française.

Alpine a néanmoins admis que le contexte du premier tour pouvait justifier certaines interrogations sur la sévérité des sanctions.

"Nous estimons que les pénalités appliquées pour les infractions aux drapeaux jaunes dans les premiers tours du Grand Prix des Pays-Bas étaient effectivement sévères, mais nous reconnaissons qu’elles correspondent à la sanction prévue par la lettre du règlement et qu’elles ont été appliquées de manière cohérente à tous les concurrents."

Une position qui permet à Alpine de soutenir implicitement son pilote sur le fond tout en évitant d’entrer en confrontation avec l’instance dirigeante de la Formule 1. Colapinto, lui, reste donc au centre du débat après un week-end où les décisions des commissaires ont largement éclipsé sa performance en piste.

Une nouvelle polémique après celle de Milan

Cette affaire intervient par ailleurs quelques semaines seulement après une autre controverse impliquant le pilote argentin. Durant la trêve estivale, Colapinto avait été victime d’un vol à Milan alors qu’il déjeunait dans un restaurant, auquel il avait notamment fait référence pour sa carbonara. Les voleurs avaient dérobé plusieurs effets personnels, dont son passeport, son portefeuille et des vêtements.

Mais c’est surtout la réaction initiale du pilote qui avait fait parler d’elle. Colapinto avait écrit, à chaud : "Qui aurait pensé que les Italiens voleraient tout à un Latino ?"

Le message avait rapidement suscité des critiques et le pilote avait ensuite remplacé le terme "Italiens" par "Européens", avant de supprimer complètement la publication.

Colapinto a raconté à Zandvoort que sa voiture personnelle avait été cambriolée alors qu’il dînait à Milan.

"Ils m’ont tout volé. J’aurais préféré qu’ils ne prennent que le maté [boisson argentine]. Mais ils ont tout pris. Mon portefeuille, mon passeport. Tous mes vêtements. Une catastrophe totale. Je me suis retrouvé sans rien. À Milan."

"J’avais laissé toutes mes affaires dans la voiture. J’étais allé manger dans un restaurant italien que j’adore. Les meilleures carbonara. Et puis, quand je suis revenu, il n’y avait plus rien à l’intérieur. Rien du tout."

"Nous avons déposé plainte. Nous sommes rentrés à Monaco. À peine arrivé, j’ai reçu un appel. Un numéro italien s’affichait. La police m’a dit : ’Nous avons retrouvé votre portefeuille avec vos papiers’. Je suis retourné à Milan. Nous avons tout récupéré. J’ai parcouru 1 200 kilomètres en une journée. Je n’ai jamais dépensé autant d’argent en carburant de ma vie."

"Je ne sais pas ce qu’ils ont fait du maté et du thermos. Le thermos de Messi. Le maté était délicieux. J’adorais ce maté. C’était la pire journée de ma vie. Une véritable tragédie !"

Mise à jour à 11h48 : La FIA a publié un communiqué en réponse aux déclarations du sponsor principal de Franco Colapinto.

"À la suite du Grand Prix des Pays-Bas, les commissaires de la FIA ont été la cible d’agressions en ligne après avoir appliqué des sanctions sportives conformes au règlement de la FIA."

"La coalition "United Against Online Abuse" (Unis contre les abus en ligne) condamne toutes les formes d’abus et de harcèlement. Le désaccord avec des décisions fait partie du sport, mais il ne doit jamais justifier des menaces ou des attaques personnelles."

"En 2023, la FIA a lancé la coalition "United Against Online Abuse" après qu’un commissaire a été la cible d’agressions à la suite du Grand Prix des États-Unis."

"Nous exhortons tous ceux qui interagissent avec notre sport à le faire dans le respect et la responsabilité, que ce soit en ligne ou hors ligne."