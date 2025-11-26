Sainz fustige aussi un enchaînement Vegas - Qatar ’qui ne fait du bien à personne’

À peine la poussière retombée sur la Strip et avant d’attaquer le sable du désert du Qatar, la polémique continue à enfler autour de la place du Grand Prix de Las Vegas dans le calendrier de la Formule 1. Après Fernando Alonso, c’est Carlos Sainz qui monte au créneau pour dénoncer un enchaînement jugé "intenable" pour les pilotes, alors que la saison touche à sa fin avec un triple-header Las Vegas - Qatar - Abu Dhabi particulièrement éprouvant.

La succession des trois derniers Grands Prix de 2025, lancée le week-end dernier au Nevada, se poursuit dès cette semaine avec un passage par le circuit de Losail avant le final à Yas Marina. Une boucle géographiquement incohérente, sportivement exigeante et appelée à se répéter en 2026. De quoi pousser Alonso à qualifier cette séquence "d’inacceptable", estimant que "la place dans le calendrier est difficile pour nous. Je ne pense pas qu’aucun autre sport au monde accepterait cela".

Carlos Sainz, lui, n’a pas tardé à appuyer les propos de son compatriote. L’Espagnol s’est montré tout aussi direct : "Je suis d’accord avec Fernando. Je dois reconnaître qu’il faut venir jusqu’à Vegas pour ensuite aller au Qatar puis à Abu Dhabi et c’est épuisant. C’est quelque chose dont nous avons beaucoup parlé, aussi avec Stefano [Domenicali]."

Le simple trajet entre Las Vegas et Doha donne la mesure du défi : entre 19 et 25 heures de vol, souvent de nuit, agrémentées d’un décalage horaire de 11 heures. Sans oublier que le Qatar est réputé comme l’une des manches les plus physiquement exigeantes du championnat, notamment en raison de sa chaleur, parfois extrême, et de ses enchaînements rapides.

Pour Sainz, une solution logique existe pourtant : repositionner Las Vegas au plus près du Grand Prix du Brésil, disputé à Interlagos.

"Pour moi, ce devrait être un back-to-back avec le Brésil, parce qu’au moins vous n’avez pas à revenir en Europe, vous réadapter, puis aller à Vegas. Vous allez directement à Vegas, vous faites Vegas, puis vous avez une semaine entre les deux, et ensuite le doublé du Moyen-Orient pour finir."

"Dans un scénario idéal, quelles sont les raisons qui empêchent de faire ça ? Je ne sais pas. Mais pour moi, je ne peux être que d’accord : un triple-header Vegas, Qatar, Abu Dhabi, deux années de suite, je ne pense pas que cela fasse du bien à qui que ce soit."

Depuis plusieurs mois, Stefano Domenicali, le PDG de la F1, répète vouloir moderniser le format des week-ends et améliorer l’efficience des déplacements. Sainz assure que l’Italien prend les remontées des pilotes très au sérieux.

"Stefano essaie de faire tout ce qu’il peut pour améliorer le calendrier," insiste le pilote Williams.

"Il a déjà fait de bons pas pour l’an prochain, je crois, mais je ne pense pas que Stefano aime non plus cette situation. Il voyage avec nous. Il ne doit pas avoir meilleure solution pour le moment."

Sainz va plus loin, reliant ce problème à l’objectif carbone fixé par la F1 pour 2030.

"Il fait de son mieux pour rendre le calendrier le plus efficace possible, et si l’on regarde l’objectif zéro carbone que nous visons tous, nous devons améliorer nos déplacements. Beaucoup de gens voyagent en jets privés, de Vegas à Monaco, puis retournent au Brésil, puis Vegas encore, puis au Qatar… Objectivement, il y a une marge d’amélioration."

"Je suis sûr que Stefano fait tout ce qu’il peut. Mais c’est malheureux cette place de Las Vegas dans le calendrier..."