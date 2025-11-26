Le MotoGP se dit ouvert à courir sur des circuits urbains utilisés en F1

Le patron du MotoGP, Carmelo Ezpeleta, affirme que le championnat de moto pourrait un jour se dérouler sur certains circuits urbains de Formule 1, mais Las Vegas n’en fait pas partie.

Ezpeleta a assisté le week-end dernier au Grand Prix de Las Vegas, l’événement phare promu directement par la Formule 1 et Liberty Media, qui a acquis plus tôt cette année les droits commerciaux du MotoGP tout en laissant Ezpeleta à la tête de Dorna.

"En termes de spectacle, ce qu’ils font ici est incroyable," a déclaré Ezpeleta à DAZN.

Lorsqu’on lui a demandé si le MotoGP pourrait faire son apparition au cœur d’une grande ville, il a clairement indiqué que le championnat était ouvert à cette idée, à certaines conditions.

"Nous n’avons aucun problème à courir sur des circuits urbains," a-t-il déclaré. "Nous avons juste besoin de zones de dégagement suffisantes, ce qui est difficile à Las Vegas. Mais il existe certainement des circuits urbains de Formule 1 que nous pourrions utiliser."

"La sécurité est notre priorité absolue. Depuis que nous avons pris en charge le championnat en 1992, c’est la promesse que nous avons faite aux pilotes. Nous ne voulons pas faire de compromis sur ce point."

Ezpeleta a souligné que le MotoGP n’est pas tout à fait novice en matière de circuits urbains.

"Techniquement, Mandalika est une zone urbaine, et c’est là que nous courons."

L’acquisition par Liberty devrait renforcer la coopération entre la F1 et le MotoGP, et certaines spéculations suggèrent même de futurs week-ends de course communs, bien qu’Ezpeleta ait souligné que "cela reste une possibilité lointaine".

Ce qui est clair, c’est que Liberty Media a une forte préférence pour les événements urbains très médiatisés. Djeddah, Miami, Singapour et Las Vegas sont désormais des rendez-vous incontournables du calendrier de la F1, et le MotoGP organise déjà des courses sur 5 circuits permanents en commun : Losail, Austin, Barcelone, le Red Bull Ring et Silverstone.