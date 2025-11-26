Madrid dément les rumeurs d’un report du futur Grand Prix d’Espagne

Les autorités madrilènes ont rapidement démenti les informations italiennes selon lesquelles le nouveau circuit de Formule 1 de la capitale espagnole, le Madring, pourrait ne pas être prêt à temps pour son inauguration prévue en 2026. Imola était évoqué comme une solution de repli possible.

Ces spéculations ont été lancées par RMC Motori, dont les journalistes, sur place, ont décrit des "excavatrices à l’arrêt", de vastes zones de terre non aménagées et peu de progrès visibles. Ils affirmaient que des sources de Liberty Media avaient fait fuiter des inquiétudes concernant d’éventuels retards.

Un employé aurait même répondu "Quel circuit ?" à l’entrée du centre IFEMA de Madrid.

Mais les autorités espagnoles insistent : le projet est non seulement dans les temps, mais même en avance sur certains points.

Les organisateurs du circuit ont déclaré à Soy Motor : "Les travaux sont parfaitement dans les temps. Il n’y a absolument aucune inquiétude concernant les délais, et le Grand Prix aura bien lieu aux dates prévues."

Le ministre régional de Madrid, Miguel Angel Garcia Martín, a relayé ce message : "Les Madrilènes peuvent être parfaitement sereins. Les travaux avancent bien et chacune des tâches prévues est réalisée."

Il a ajouté que la construction avait débuté en mai et que l’objectif d’une livraison du circuit fin mai 2026 restait atteint.

Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, s’est montré encore plus catégorique.

"Je ne sais pas d’où vient cette information," a-t-il déclaré aux journalistes. "Le circuit est en avance sur le calendrier et les travaux avancent parfaitement. Les sponsors sont là, le circuit est en construction, alors je suis désolé, mais la Formule 1 sera bien à Madrid le 12 septembre prochain, et ce sera un véritable succès."

Le quotidien espagnol Marca a rapporté un ton tout aussi rassurant au sein de l’organisation Madring, citant des responsables locaux affirmant que tous les travaux prévus étaient réalisés "à un bon rythme".

La ville précise que des représentants de la FIA doivent effectuer une inspection officielle le 15 décembre.