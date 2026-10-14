’J’ai parfois été très dur’ : Verstappen assume ses critiques envers Red Bull

Max Verstappen n’a pas toujours ménagé Red Bull cette saison, et le Néerlandais ne cherche pas à le nier. Après des mois de difficultés avec une RB22 dont le comportement ne lui permettait pas d’exploiter pleinement son potentiel, le quadruple champion du monde a retrouvé le chemin de la victoire grâce aux évolutions introduites à Bakou. Un redressement qui lui donne aujourd’hui davantage de satisfaction, mais qui ne lui fait pas oublier les frustrations accumulées. Verstappen reconnaît avoir parfois été particulièrement exigeant avec son équipe, tout en assurant que ses critiques ont toujours été motivées par la volonté de progresser.

Le début de saison 2026 a été particulièrement compliqué pour Max Verstappen et Red Bull. Longtemps incapable de trouver des solutions satisfaisantes aux problèmes de comportement de la RB22, l’écurie autrichienne a dû patienter plusieurs mois avant de retrouver une monoplace capable de se battre régulièrement aux avant-postes.

La situation a finalement évolué avec l’arrivée d’un important ensemble de nouveautés techniques lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, à Bakou.

Depuis cette introduction, les performances de Red Bull se sont nettement améliorées, permettant à Verstappen de retrouver progressivement les sensations qui lui manquaient au volant.

Cette progression s’est concrétisée en Malaisie, où le Néerlandais a décroché sa première pole position et sa première victoire de la saison. Il a ensuite confirmé ce regain de forme à Singapour avec deux victoires sur le circuit urbain de Marina Bay, en Sprint et en course.

Pour Verstappen, cette amélioration rappelle les progrès réalisés par Red Bull dans la seconde partie de la saison précédente, lorsque les résultats avaient commencé à s’améliorer à partir du Grand Prix d’Italie, à Monza.

Mais le quadruple champion du monde insiste sur une différence fondamentale entre les deux situations.

Interrogé par De Telegraaf, Verstappen a expliqué que les difficultés rencontrées cette année n’avaient pas la même origine que celles de la saison précédente.

"C’est une histoire complètement différente," a expliqué Verstappen.

"La saison dernière, tout tournait autour des réglages de la voiture. Pendant longtemps, nous pensions que cette voiture ne pouvait pas fonctionner avec certains réglages. Et puis, il s’est avéré que c’était possible. Cela nous a servi de leçon."

En 2026, la situation était bien différente. L’équipe avait besoin d’améliorations techniques plutôt que de simples ajustements pour retrouver un niveau de performance satisfaisant.

"Cette année, c’est différent. Au début, nous aurions pu essayer tous les réglages possibles sur la voiture, cela n’aurait pas amélioré son équilibre."

Les évolutions introduites à Bakou ont finalement permis de débloquer la situation.

"Oui, les dernières évolutions nous ont beaucoup aidés. Je peux maintenant retrouver mon rythme plus facilement et repousser les limites."

Les difficultés du début de saison ont également donné lieu à plusieurs interventions particulièrement fermes de Verstappen concernant le niveau de performance de Red Bull.

Habitué à jouer les victoires et les titres mondiaux, le Néerlandais a parfois exprimé ouvertement son mécontentement face à l’incapacité de l’équipe à résoudre les problèmes de la RB22.

Avec le recul, il reconnaît que son attitude a pu être dure à certaines occasions. Mais il insiste sur le fait que ses critiques n’étaient jamais dirigées personnellement contre les membres de l’écurie.

"J’ai parfois été très dur, mais surtout clair et honnête. L’équipe sait que je ne vise personne personnellement."

Verstappen estime que cette franchise fait partie de sa manière de travailler.

"Je suis simplement perfectionniste et je veux toujours faire mieux, surtout lorsque je sais qu’il est réellement possible de faire mieux."

Le week-end de Singapour marquait également une étape importante dans la carrière de Max Verstappen. Le Néerlandais y a disputé son 250e Grand Prix de Formule 1. Un chiffre remarquable pour un pilote qui avait fait ses débuts dans la discipline en 2015, à seulement 17 ans, au volant d’une Toro Rosso.

Depuis cette première apparition, Verstappen a remporté quatre titres de champion du monde et accumulé 73 victoires en Grand Prix, traversant aussi bien des périodes de domination que des moments beaucoup plus difficiles.

Pourtant, ce cap symbolique ne semble pas particulièrement l’occuper. Le pilote Red Bull a même reconnu qu’il ignorait totalement approcher de sa 250e participation avant que cette information ne lui soit signalée.

"Eh bien, pour être honnête, je n’avais aucune idée que ce serait ma 250e course," a-t-il admis.

"En revanche, je revois toutes les courses, qu’elles aient été bonnes ou mauvaises. C’est surtout pour avoir une meilleure vision de leur déroulement et pour voir et entendre certaines choses, y compris du côté des autres équipes."

Malgré son palmarès et les nombreux moments marquants de sa carrière, Verstappen assure ne pas passer beaucoup de temps à se remémorer ses plus grands succès.

Même son premier titre mondial ne constitue pas un souvenir sur lequel il aime particulièrement s’attarder.

"Mais ce n’est pas comme si je repensais souvent, par exemple, à Abu Dhabi 2021, lorsque j’ai remporté mon premier titre mondial," a-t-il expliqué.

"De cette saison, j’aime surtout me souvenir des dernières courses en Malaisie et à Bakou, parce que les choses allaient de nouveau mieux à ce moment-là."

"Quant à la première moitié de cette année, j’ai déjà effacé pas mal de courses de mon disque dur."