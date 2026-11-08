McLaren tente de corriger une F1 presque ’impossible à piloter’

McLaren semble enfin récolter les fruits de son offensive technique de fin de saison, comme en témoigne la pole position décrochée par Lando Norris sous la pluie au Grand Prix du Brésil. Seule équipe à avoir apporté des évolutions majeures à Interlagos, l’écurie britannique cherche à corriger les faiblesses d’une monoplace rapide mais particulièrement difficile à exploiter. Ces nouveautés ne visent toutefois pas uniquement à améliorer les performances immédiates : elles doivent également fournir de précieuses informations pour la conception de la McLaren 2027. Une approche qui contraste avec les difficultés rencontrées par Mercedes, alors que Red Bull a retrouvé une compétitivité inquiétante pour ses adversaires.

Après une deuxième moitié de saison 2026 décevante, McLaren a décidé de poursuivre activement le développement de sa monoplace jusqu’aux dernières courses du championnat. À Interlagos, l’écurie de Woking était ainsi la seule à présenter un ensemble important de nouveautés techniques, comprenant notamment des ailerons avant et arrière revus ainsi que des modifications du fond plat.

Cette offensive semble déjà porter ses fruits, puisque Lando Norris a décroché la pole position du Grand Prix de São Paulo dans des conditions humides, après avoir également affiché une vitesse encourageante lors des essais libres.

Mais McLaren ne compte pas s’arrêter là. Un autre fond plat entièrement redessiné doit être introduit à Las Vegas, signe que l’équipe poursuit ses recherches malgré la proximité de la fin de saison.

L’objectif est double : retrouver immédiatement de la compétitivité et mieux comprendre les solutions techniques qui pourraient être exploitées sur la monoplace de 2027.

Une McLaren rapide, mais presque impossible à exploiter parfaitement

Le principal problème rencontré par McLaren cette saison ne réside pas nécessairement dans un manque d’appui aérodynamique. Au contraire, la monoplace britannique est capable de générer une quantité importante d’appui, mais uniquement dans une fenêtre de fonctionnement extrêmement étroite.

Cette caractéristique complique considérablement le travail des pilotes, qui doivent trouver un équilibre particulièrement délicat pour extraire tout le potentiel de leur voiture.

Oscar Piastri a résumé cette difficulté en expliquant qu’il ne suffisait pas de se rapprocher de la limite pour obtenir un bon chrono : il fallait l’atteindre avec une précision presque parfaite.

"Si vous poussez à 98% de la limite, vous êtes trop lent. Si vous dépassez les 100%, vous êtes également trop lent", a expliqué l’Australien.

"Si vous atteignez exactement les 100%, notre McLaren est une voiture capable de gagner. C’est simplement incroyablement difficile de rester constamment à cette limite."

Autrement dit, la monoplace dispose d’un potentiel de performance élevé, mais celui-ci devient difficile à exploiter dès que le pilote s’écarte légèrement de son fonctionnement idéal.

Lando Norris partage cette analyse et souligne que sa voiture ne pardonne pas les excès d’engagement.

"Je suis d’accord avec Oscar. On ne peut pas surpiloter cette voiture. Elle vous le fait payer. Elle est presque ’impossible à piloter’ à la limite."

"Cette sensibilité explique en partie nos difficultés rencontrées au cours de la deuxième moitié de saison, malgré un niveau d’appui aérodynamique qui devrait théoriquement nous permettre de rivaliser avec les meilleures équipes."

"Les nouvelles évolutions ont été conçues pour rendre le comportement de la MCL40 plus prévisible et élargir la fenêtre de fonctionnement."

Norris agréablement surpris par les progrès à Interlagos

Les premiers résultats observés au Brésil semblent encourageants pour McLaren.

Norris a notamment été surpris par la compétitivité immédiate de sa voiture, alors qu’il ne s’attendait pas à dominer les premiers essais libres du week-end.

"Être le plus rapide lors de la première séance d’essais libres, c’est quelque chose auquel je ne m’attendais vraiment pas", a reconnu le Britannique.

"C’était une agréable surprise."

Cette performance a ensuite été confirmée lors des qualifications, disputées sous la pluie, avec une pole position qui permet à McLaren d’envisager le Grand Prix du Brésil dans de bonnes conditions.

La hiérarchie aurait toutefois pu être différente. George Russell estimait en effet disposer du rythme nécessaire pour battre Norris, mais une erreur stratégique a compromis sa dernière tentative et l’a empêché de concrétiser ce potentiel.

Andrea Stella, directeur de McLaren, se montre néanmoins satisfait des premiers enseignements recueillis avec les nouveautés introduites au Brésil.

"D’après ce que nous avons observé au cours des trois séances d’essais libres, elles apportent le gain de performance que nous attendions", a-t-il confirmé.

"Ces résultats valident les orientations prises dans le développement de la monoplace et renforcent l’intérêt de poursuivre les essais de nouvelles solutions techniques avant la fin de l’année."

"Le prochain fond plat attendu à Las Vegas devrait constituer une nouvelle étape de ce programme, dont les enseignements pourraient directement influencer la conception de la voiture de 2027."

Mercedes s’inquiète du retour en force de Red Bull

Pendant que McLaren semble progresser grâce à ses dernières évolutions, Mercedes se retrouve confrontée à une situation différente.

Toto Wolff reconnaît que le récent retour en forme de Red Bull constitue un sujet de préoccupation en vue de la saison prochaine.

L’écurie de Milton Keynes a progressivement retrouvé de la compétitivité après un début de championnat compliqué, notamment grâce à une meilleure intégration de sa monoplace et de sa nouvelle unité de puissance.

Pour le patron de Mercedes, Red Bull semble désormais avoir trouvé une combinaison particulièrement efficace, à laquelle s’ajoute évidemment le talent de Max Verstappen.

"Ils ont fait du très bon travail et la voiture et le moteur sont désormais tout simplement parfaitement adaptés l’un à l’autre. Et puis, bien sûr, il y a aussi Max", a déclaré Wolff.

Wolff a reconnu que la dernière évolution majeure introduite par son équipe n’avait pas produit les gains attendus.

"Nous pensions gagner quelques dixièmes de seconde grâce à cette évolution, mais cela n’a pas été le cas, pour une raison ou une autre", a-t-il expliqué.

"C’est pour cela qu’ils ont pu réduire l’écart."