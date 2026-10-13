Le circuit de Las Vegas touché par des inondations à cinq semaines du Grand Prix F1

À un peu plus d’un mois du retour de la Formule 1 à Las Vegas, de fortes précipitations ont provoqué d’importantes inondations dans plusieurs secteurs de la ville, notamment sur une portion du circuit urbain emprunté par les monoplaces. Des images spectaculaires diffusées sur les réseaux sociaux montrent des routes recouvertes d’eau, suscitant des interrogations sur l’état du tracé. Toutefois, certaines affirmations concernant l’ampleur des dégâts semblent exagérées même si des réparations urgentes seront nécessaires. Les organisateurs disposent encore de plus de cinq semaines avant le Grand Prix, prévu du 19 au 21 novembre.

Las Vegas a été frappée par un épisode de fortes pluies lié aux restes de la tempête tropicale Rachel, entraînant des crues soudaines dans plusieurs quartiers de la ville américaine.

Ces intempéries ont notamment affecté Koval Lane, une artère qui fait partie du circuit urbain de 6,2 kilomètres utilisé pour le Grand Prix de Las Vegas de Formule 1.

Des vidéos circulant sur Internet montrent d’importantes accumulations d’eau sur certaines routes empruntées par les monoplaces lors du week-end de course. Ces images ont rapidement attiré l’attention, alors que la ville doit accueillir l’une des dernières manches du championnat du monde 2026.

La présence d’eau stagnante en quantité importante sur plusieurs portions du réseau routier a alimenté les inquiétudes concernant les conséquences potentielles de cet épisode météorologique sur les préparatifs de l’événement.

Toutefois, les informations disponibles invitent à relativiser l’étendue des inondations. Certaines publications sur les réseaux sociaux ont laissé entendre que l’intégralité du circuit de Las Vegas se trouvait submergée sous environ un mètre d’eau ! Ces affirmations semblent néanmoins exagérées.

Si plusieurs rues ont effectivement été touchées par des inondations importantes, les secteurs les plus affectés se concentrent principalement autour de zones déjà connues pour leurs difficultés de drainage, notamment à proximité du Strip, la célèbre avenue bordée de grands hôtels et casinos.

Il ne s’agit donc pas, d’après certaines fake news qui circulent, d’une submersion d’une grande partie des 6,2 kilomètres du tracé. Koval Lane figure néanmoins parmi les voies concernées, ce qui signifie qu’une partie du circuit utilisé par la Formule 1 a bien été touchée par les fortes précipitations.

À ce stade, aucune information ne permet d’affirmer que ces inondations ont provoqué des dommages durables à la chaussée ou qu’elles compromettront l’organisation du Grand Prix. L’ampleur réelle des éventuelles conséquences sur les installations et les préparatifs de la course reste donc à déterminer.

La mairie a reconnu que certaines portions devraient être refaites en urgence. Mais le calendrier joue pour le moment en faveur des organisateurs. Le Grand Prix de Las Vegas doit se dérouler du 19 au 21 novembre, ce qui laisse encore plus de cinq semaines pour évaluer la situation et effectuer les interventions sur les secteurs touchés.

Contrairement à un circuit permanent, le tracé de Las Vegas emprunte des routes ouvertes à la circulation en dehors du week-end de Formule 1. La remise en état des voies affectées par les intempéries concerne donc également le fonctionnement quotidien de la ville, indépendamment des besoins liés à la compétition.

L’épisode météorologique intervient néanmoins à une période où les préparatifs du Grand Prix doivent progressivement s’intensifier, notamment avec la mise en place des infrastructures temporaires nécessaires à l’accueil de l’événement.