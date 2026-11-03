La F1 réclame 93 millions d’euros à la Russie pour des courses jamais disputées !

Le conflit judiciaire entre la Formule 1 et l’ancien promoteur du Grand Prix de Russie prend une nouvelle dimension. Alors que la société russe ANO Rosgonki réclame depuis 2025 le remboursement de plusieurs dizaines de millions d’euros versés avant l’annulation de l’épreuve de Sotchi en 2022, la F1 a décidé de contre-attaquer devant la justice britannique. Le championnat réclame désormais 93 millions d’euros au promoteur russe au titre de courses qui n’ont jamais été organisées. Une demande jugée scandaleuse par Rosgonki, dans un litige où les sanctions internationales, les liens supposés avec une banque russe sanctionnée et les conséquences de l’invasion de l’Ukraine occupent une place centrale.

Le Grand Prix de Russie a disparu du calendrier de la Formule 1 après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, mais les conséquences financières de cette rupture continuent de faire l’objet d’un affrontement judiciaire majeur.

Devant la Haute Cour de justice d’Angleterre et du pays de Galles, la Formule 1 et l’ancien promoteur de l’épreuve, ANO Rosgonki, s’opposent désormais sur des montants considérables.

Le litige avait initialement été engagé par la société russe en août 2025, après le refus de la F1 de restituer des sommes déjà versées dans le cadre de l’organisation du Grand Prix de 2022, finalement annulé.

Rosgonki réclame environ 60 millions d’euros, auxquels s’ajoutent des intérêts. Cette somme comprend notamment le remboursement de 20 millions d’euros correspondant aux droits de promotion payés à l’avance pour l’édition 2022.

Mais la procédure a désormais pris une tournure inattendue, puisque la Formule 1 ne se contente plus de contester cette demande de remboursement.

La F1 contre-attaque et réclame 93 millions d’euros

Selon les informations du média juridique Law360, la Formule 1 a déposé une demande reconventionnelle portant sur 104 millions de dollars de droits contractuels, soit 93 millions d’euros.

Cette somme correspondrait à des Grands Prix qui n’ont jamais été disputés après la résiliation du contrat liant le championnat à son ancien promoteur russe.

Le quotidien économique russe Vedomosti précise que cette réclamation concernerait les éditions 2022 et 2023 du Grand Prix de Russie, toutes deux annulées.

La demande de la F1 représente ainsi un retournement majeur dans une procédure initialement destinée à obtenir la restitution de sommes déjà payées par le promoteur.

Au lieu de simplement défendre sa décision de conserver l’argent reçu avant l’annulation de la course, le championnat cherche désormais à obtenir une compensation financière supplémentaire pour des événements qui n’ont pas eu lieu.

Cette position a suscité une réaction particulièrement virulente de Rosgonki.

Selon Law360, le promoteur russe qualifie la demande de la Formule 1 d’inadmissible, dénonçant des montants énormes réclamés au titre de courses qui n’ont jamais été organisées.

L’issue de cette confrontation dépendra notamment de l’interprétation des obligations contractuelles des deux parties et des conséquences juridiques de la rupture de leur accord.

Les sanctions contre la Russie au cœur du litige

La procédure engagée par Rosgonki repose sur les paiements effectués avant l’annulation du Grand Prix de Russie 2022.

Le promoteur considère que les sommes versées pour une course qui n’a finalement pas eu lieu doivent lui être restituées.

Mais la Formule 1 oppose à cette demande les sanctions internationales imposées à la Russie après l’invasion de l’Ukraine.

Le championnat affirme que ces restrictions l’empêchent de procéder au remboursement, en raison de préoccupations concernant les liens que Rosgonki pourrait encore entretenir avec VTB, une banque russe visée par les sanctions.

La question du contrôle ou de l’influence de cette banque sur le promoteur constitue ainsi l’un des principaux points de désaccord entre les parties.

Rosgonki conteste cette interprétation et nie que VTB continue d’exercer un contrôle sur sa structure.

La société russe estime donc que la F1 ne dispose pas de motifs suffisants pour refuser la restitution des sommes réclamées.

De son côté, le championnat maintient que le contexte des sanctions constitue un obstacle juridique au remboursement.

La justice britannique devra ainsi examiner non seulement les engagements financiers prévus par le contrat, mais aussi les conséquences des mesures restrictives internationales sur leur exécution.

Un contrat qui devait courir jusqu’en 2025

Le différend trouve son origine dans la décision de la Formule 1 de rompre ses relations avec le promoteur du Grand Prix de Russie après le déclenchement de la guerre en Ukraine.

L’édition 2022, qui devait se tenir sur le circuit de Sotchi, avait d’abord été annulée à la suite de l’invasion russe.

En mars 2022, la F1 avait ensuite annoncé la résiliation de son accord avec le promoteur, alors que le contrat initial devait rester en vigueur jusqu’à la fin de la saison 2025.

Cette rupture avait également mis fin au projet de transfert du Grand Prix vers un nouveau circuit.

Après plusieurs années à Sotchi, l’épreuve russe devait en effet quitter les installations utilisées depuis 2014 pour rejoindre le circuit d’Igora Drive, situé près de Saint-Pétersbourg, à partir de 2023.

Ce changement de site n’a jamais eu lieu, puisque la résiliation du contrat a entraîné la disparition de la Russie du calendrier.

Les éditions 2022 et 2023, aujourd’hui au centre de la nouvelle réclamation financière de la F1 selon Vedomosti, n’ont donc jamais été disputées.