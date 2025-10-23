Météo F1 - GP du Mexique : Des averses possibles pendant le week-end
Mais peu de chances de perturbations pour les pilotes
Le Grand Prix du Mexique s’annonce sous des conditions météorologiques globalement favorables, bien que quelques incertitudes subsistent concernant d’éventuelles averses.
Ce vendredi, la première journée d’essais libres devrait se dérouler dans une atmosphère douce et sèche pour l’EL1, avec des températures autour de 23 °C. Neuf pilotes remplaceront des titulaires, dans toutes les équipes sauf chez Sauber, lors de cette séance.
Les nuages pourraient s’inviter en fin d’après-midi, apportant un risque de pluie estimé à 30 % durant l’EL2, alors que le mercure atteindra un maximum de 25 °C.
Samedi, les équipes profiteront d’un temps plus stable pour l’EL3 et les qualifications. La journée restera globalement sèche malgré un faible risque d’averses isolées, surtout en deuxième partie d’après-midi. Les températures oscilleront entre 14 et 24 °C, idéales pour la recherche de performance sur le circuit des Frères Rodríguez.
Enfin, dimanche, les pilotes devraient bénéficier d’une météo clémente pour la course. L’air sera plus sec et les probabilités de pluie limitées à 20 %, avec une température au départ avoisinant les 25 °C.
Dans l’ensemble, ce week-end mexicain devrait offrir des conditions plutôt stables, permettant aux équipes de se concentrer pleinement sur la stratégie et la gestion des pneus, sans craindre de gros bouleversements météorologiques.
VENDREDI 24 OCTOBRE – EL1 ET EL2
Conditions : temps sec prévu pour l’EL1, puis 30 % de risque d’averses pour l’EL2.
EL1 : 23 °C // EL2 : 24 °C
Température maximale prévue : 25 °C
Température minimale prévue : 15 °C
Risque de pluie : 40 %
SAMEDI 25 OCTOBRE – EL3 ET QUALIFICATIONS
Conditions : temps sec prévu, faible risque d’averses dans l’après-midi.
EL3 : 23 °C // Q : 24 °C
Température maximale prévue : 24 °C
Température minimale prévue : 14 °C
Risque de pluie : 20 %
DIMANCHE 26 OCTOBRE – COURSE
Conditions : Masse d’air plus sèche et faible risque d’averses.
Départ de la course : 25 °C
Température maximale prévue : 25 °C
Température minimale prévue : 13 °C
Probabilité de pluie : 20 %
