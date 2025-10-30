L’Allemagne sans F1, l’Autriche accélère : deux voisins, deux destins

Alors que l’Autriche continue d’investir massivement dans l’avenir de la Formule 1, son voisin allemand reste sans Grand Prix et ne semble pas prêt d’en accueillir un nouveau.

Autrefois puissance majeure en matière de pilotes, d’écuries et de constructeurs de F1, l’Allemagne n’accueille plus aujourd’hui que l’exposition F1 actuellement présentée à Oberhausen.

L’ancien pilote de F1 et commentateur de longue date pour la télévision, Christian Danner, est allé visiter l’exposition, et celui-ci s’est montré nostalgique.

"C’est tellement précieux parce que c’est totalement authentique et réel. Il y a de vraies voitures, de vraies pièces exposées, de vrais dessins techniques. C’est exceptionnel."

Son coup de cœur personnel ? "Mon Arrows, que j’ai piloté en 1986. Et que j’ai conduit cette année sur la colline de Goodwood. Le moteur était tellement puissant qu’il était difficile de suivre les changements de vitesse. Ce n’était pas facile à conduire, mais c’était génial."

"Même un expert peut encore apprendre quelque chose de nouveau en visitant l’exposition. Il y a quelques éléments particuliers qui m’ont fait penser : ’C’est sympa de pouvoir enfin voir ça en détail’. Comme l’assemblage des éléments du châssis ou l’explication d’une maquette de soufflerie. Je sais à quoi ça ressemble, mais quand c’est suspendu là en pièces détachées, je regarde de plus près. C’est cool, même pour un expert."

Mais Danner a averti qu’un retour du Grand Prix d’Allemagne restait peu probable.

"On peut toujours espérer, mais je resterais plutôt pessimiste : tant que le gouvernement allemand n’interviendra pas pour aider, cela n’arrivera pas."

"Le coût d’un Grand Prix est de 60 à 70 millions d’euros. Il est impossible de couvrir cette somme avec la vente de billets ou les sponsors. Il faut tout simplement l’aide du gouvernement."

De l’autre côté de la frontière, cependant, le circuit autrichien de Spielberg se développe rapidement pour accueillir la prochaine ère de la Formule 1. Le circuit appartenant à Red Bull fera l’objet d’une reconstruction de 13 millions d’euros de la voie des stands et du paddock avant d’accueillir son Grand Prix en 2026.

Les travaux permettront d’agrandir le complexe des stands afin d’accueillir la onzième équipe, ce qui nécessitera la démolition et le déplacement du centre médical. Une extension supplémentaire de 12 millions d’euros est prévue dans la partie nord, près du Schonberghof, où un nouveau sky bar est en cours de construction.

Les travaux ont déjà commencé et doivent être terminés fin mai 2026, soit à peine un mois avant le retour de la Formule 1 dans les collines de la Styrie.