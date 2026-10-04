Antonelli est ’content’ de sa deuxième place mais juge que Mercedes F1 a ’beaucoup de travail’

Kimi Antonelli sera sûrement frustré de ne pas avoir gagné le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, mais le pilote Mercedes F1 a fait une très bonne opération ce dimanche à Sepang en terminant deuxième derrière Max Verstappen. Avec l’abandon de George Russell en fin de course à cause d’un problème mécanique, l’Italien a maintenant 84 points d’avance au championnat, avec normalement six courses à disputer jusqu’en fin de saison.

Mais au terme d’un week-end difficile pour Mercedes, il s’inquiète surtout des possibilités de victoire de l’équipe et reconnait qu’il faudra du travail sur le nouveau package pour retrouver une position dominante qu’avait encore le team lors des dernières courses.

"La deuxième place aujourd’hui était le maximum qu’on pouvait faire. Félicitations à Max et Red Bull pour leur incroyable week-end. De notre côté, il y a beaucoup de travail à faire, on a été plus en difficulté que d’habitude mais je suis content de finir deuxième" a déclaré Antonelli.

Si d’autres équipes viennent se mêler à la lutte, c’est toutefois un atout pour lui puisque Russell aura tout autant du mal à inscrire des points en assez grand nombre pour lui revenir dessus au classement.

L’Italien a aussi été questionné sur sa première venue en Malaisie et a été positif à ce sujet : "C’était incroyable, les fans étaient géniaux ce week-end, et j’espère que l’on viendra à nouveau en Malaisie dans le futur."