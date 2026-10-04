Russell admet être quasiment hors course pour le titre après un nouvel abandon

Les derniers espoirs de George Russell dans la lutte pour le titre mondial ont subi un coup probablement décisif à Sepang. Alors qu’il semblait assuré de terminer sur le podium du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, derrière son équipier et leader du championnat Kimi Antonelli, le Britannique a dû immobiliser sa Mercedes à cinq tours de l’arrivée en raison d’un problème sur le groupe propulseur. Son troisième abandon de la saison transforme une journée où il ne devait concéder que trois points supplémentaires à Antonelli en une perte de 18 unités, portant désormais son retard à 84 points.

Russell pouvait difficilement se permettre un nouveau coup d’arrêt dans sa poursuite d’Antonelli. Arrivé en Malaisie avec 66 points de retard sur son équipier, le Britannique avait besoin d’inverser rapidement la tendance pour conserver une chance réaliste de revenir dans la lutte pour le championnat.

Pendant une grande partie de la course, le pilote Mercedes semblait pourtant en mesure de limiter les dégâts. Après avoir bataillé et réussi à prendre l’avantage sur Antonelli à un moment de l’épreuve, Russell occupait finalement la troisième position derrière son équipier lorsque la course a été neutralisée par la voiture de sécurité, Max Verstappen menant alors les débats.

Cette neutralisation avait été provoquée par l’abandon d’Alex Albon. Le pilote Williams avait immobilisé sa monoplace sur le côté du circuit de Sepang après une défaillance de boîte de vitesses. Sa voiture devant finalement être retirée à l’aide d’une grue, l’intervention de la voiture de sécurité était devenue nécessaire.

À ce moment-là, le double podium semblait quasiment acquis pour Mercedes. Si Verstappen, Antonelli et Russell avaient conservé leurs positions jusqu’au drapeau à damier, le Britannique n’aurait concédé que trois points supplémentaires à son équipier au championnat.

Mais au début du 51e des 55 tours, tout a basculé. La W17 de Russell a été victime de ce qui est suspecté être un nouveau problème de groupe propulseur. Le Britannique s’est déporté avant d’immobiliser sa monoplace pratiquement à l’extrémité de la voie des stands, mettant brutalement fin à une course qui devait lui rapporter un nouveau podium.

Après l’arrivée, Russell peinait presque à trouver une nouvelle manière d’exprimer sa frustration. Ce type de scénario s’étant déjà produit à plusieurs reprises cette saison, il expliquait avoir dépassé le stade de la simple déception.

Interrogé sur la manière dont il pouvait encaisser un nouveau problème de groupe propulseur après avoir tant bataillé, dépassé Antonelli et semblé en route vers un solide podium, Russell a répondu :

"Oui, je veux dire... Il faut presque en rire. Je suis au-delà de la déception. Cela s’est produit tellement de fois cette saison et, oui, c’est vraiment dommage, bien sûr que c’est vraiment dommage. Mais il faut simplement continuer à se battre, continuer à essayer d’avancer. Le podium semblait bien sûr quasiment assuré. C’était une course solide, pas une course incroyable, mais une course solide. Oui, ce n’est pas la première fois, donc je suis plutôt habitué à ce sentiment et à ce genre de questions, disons."

Cet abandon est le troisième de Russell cette saison. Ses conséquences sont particulièrement lourdes puisque Antonelli a lui réussi à rallier l’arrivée en deuxième position derrière Verstappen.

Le scénario comptable est donc particulièrement cruel pour Russell. Parti avec 66 points de retard, il aurait dû quitter Sepang à 69 unités de son équipier si les positions sous voiture de sécurité avaient été conservées. Il se retrouve finalement à 84 points. Si Antonelli assure un bon résultat à Singapour il pourrait être sacré dès le Grand Prix suivant à Austin !

À ce stade du championnat, Russell ne cherche de toute façon plus véritablement à masquer la difficulté de sa situation. Lorsqu’il lui a été demandé s’il devait désormais accepter que le titre auquel il croyait encore lui avait probablement échappé, le Britannique n’a pas formellement déclaré forfait, mais son constat ne laisse guère de place à l’optimisme.

Il sait surtout qu’un retour nécessitait que les circonstances tournent en sa faveur. Or, Sepang a produit exactement le scénario inverse.

"Oui, je n’ai pas besoin de dire que je pense que c’est terminé ou quoi que ce soit, mais bien sûr, c’est extrêmement improbable et c’est simplement la réalité. Je savais que si je voulais revenir, j’avais besoin que la chance soit de mon côté."

"Malheureusement, la chance n’a pas été de mon côté. Donc, vous savez, ce qui devait être aujourd’hui une perte de trois points en terminant derrière Kimi s’est transformé en une perte de 18 points. Et bien sûr, si le problème s’était produit de l’autre côté, cela aurait représenté un gain de 18 points. Alors oui, c’est vraiment dommage. C’est vraiment dommage, mais c’est comme ça."

Avec désormais 84 points à reprendre à Antonelli et un troisième abandon au compteur cette saison, Russell refuse encore de prononcer lui-même la fin de ses ambitions. Mais il reconnaît que ses chances sont devenues "extrêmement improbables".