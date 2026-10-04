Hamilton pensait que sa course était ’finie’ mais a fait une belle ’remontée’

Lewis Hamilton n’imaginait certainement pas terminer sur le podium après avoir connu un début de course catastrophique à Sepang. Le pilote Ferrari a d’abord connu un bug sur sa voiture lié à la FIA lors du tour de formation, avant de subir un mauvais choix de pneus et de compter plus d’une minute de retard dans les premiers tours de course. Mais une voiture de sécurité l’a remis en position de remonter, et il y est parvenu brillamment jusqu’à la troisième place.

Le septuple champion du monde a gardé le même train de pneus tendres pendant 32 tours, ce qui lui a permis de revenir dans le top 10 du classement, et il a ensuite affiché un des meilleurs rythmes de course du peloton.

La fin de course l’a vu être bloqué par Isack Hadjar, mais une dernière neutralisation et des problèmes d’énergie pour le Français lui ont permis de récupérer une place dans le top 3 et de signer son sixième podium de la saison, le premier depuis Silverstone.

"Félicitations à Max, c’était une course difficile ! On a pris la mauvaise décision au début de la course, c’était très difficile, je voyais tout le monde qui s’envolait, et sur les écrans que j’étais à une minute, je pensais que c’était fini pour nous" a déclaré Hamilton.

"Mais j’ai gardé la tête baissée, les gars ont fait un bon travail avec les arrêts, on a eu beaucoup de changements de pneus, et j’ai fait une belle remontée. C’est la plus belle course qu’on ait eu ici, en particulier grâce à ce public."