’Le bateau pour le titre est déjà parti’ : Wolff est réaliste quant aux chances de Verstappen

Toto Wolff ne croit plus aux chances de Max Verstappen dans la lutte pour le championnat du monde. Interrogé dimanche à São Paulo, le directeur de Mercedes F1 a estimé que le pilote Red Bull ne pouvait plus espérer décrocher un cinquième titre mondial, malgré une performance exceptionnelle depuis la voie des stands.

Dimanche, Verstappen a réalisé ce que beaucoup considèrent comme l’une des meilleures prestations de la saison. Contraint de s’élancer depuis la pitlane, le Néerlandais a profité d’un moteur totalement neuf dans sa RB21 et d’une stratégie adaptée aux faits de course pour remonter méthodiquement le peloton.

Au terme d’une course menée tambour battant, il a franchi la ligne d’arrivée à un peu plus de dix secondes du vainqueur Lando Norris, et seulement à trois dixièmes de Kimi Antonelli, deuxième. Avec ce résultat, Verstappen devient le huitième pilote de l’histoire à monter sur le podium en partant des stands.

Mais son exploit n’a pas permis de relancer sa saison au championnat, au contraire puisque Norris a creusé un peu plus l’écart. Alors qu’il ne reste que trois manches à disputer (Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi), le quadruple champion du monde accuse désormais 49 points de retard sur Norris, leader provisoire avec 24 unités d’avance sur son coéquipier Oscar Piastri. Il reste 83 points à attribuer.

Interrogé dans un premier temps sur l’affrontement Norris–Piastri et la gestion de McLaren, Wolff s’est montré impressionné :

"La façon dont ils gèrent la situation est très bonne. Ils les laissent se battre. Je ne vois pas une situation où ils se sortiraient mutuellement."

Curieux de connaître l’écart séparant Verstappen du sommet du classement, l’Autrichien a ensuite demandé aux journalistes : "Combien de points Max a de retard ?"

Lorsqu’on lui a répondu qu’il comptait 49 points de déficit, Wolff a immédiatement tranché : "D’accord, ce bateau est déjà parti."

Revenant sur la lutte interne chez McLaren, il a poursuivi : "Il faut simplement les laisser courir, sans contact. L’écart que Lando possède désormais est très solide, mais il ne peut pas se permettre un abandon, sinon la situation peut se renverser."

Wolff a également souligné l’intérêt sportif de cette bataille : "Du point de vue du spectateur, on aimerait que ça se joue lors de la dernière course, à égalité ou presque. Mais Lando a été impressionnant lors des dernières épreuves, avec la pression et la manière dont il a marqué les points."

Malgré son constat implacable, Toto Wolff n’a pas manqué de saluer la performance du pilote Red Bull. Verstappen a en effet dû effectuer un arrêt précoce et non planifié après une crevaison lente, avant de remonter le peloton avec panache.

"C’est très intéressant, avec le gros pas en avant qu’ils ont fait. Un moteur frais aide évidemment toujours, comme nous l’avions eu avec Lewis à l’époque."

Cette remarque faisait référence au Grand Prix du Brésil 2021, lorsque Hamilton avait remporté la course après être parti 10e avec un groupe propulseur neuf.

"Il ne faut jamais écarter Max, même s’il part dernier. L’an dernier, c’était une course sous la pluie, donc on pouvait le comprendre, mais là c’était sur le sec. C’est la raison pour laquelle il est quadruple champion du monde."