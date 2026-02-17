Hadjar sera le ‘souffre-douleur’ de Verstappen pour Hill

Johnny Herbert, l’ancien commissaire de la FIA et triple vainqueur en Grand Prix, fait-il de Max Verstappen son favori pour cette année ?

Les performances bien meilleures qu’attendues de Red Bull aux essais de Bahreïn ont en tout cas renforcé l’optimisme du côté de Milton Keynes.

Pourtant Herbert n’a jamais été tendre avec le pilote Red Bull par le passé. Il s’était même attiré les foudres de Jos Verstappen, ce qui lui a d’ailleurs valu une mise à l’écart du collège de commissaires.

Herbert a cependant changé de discours sur Max Verstappen : il considère que le Néerlandais s’est assagi. C’est presque ‘zen Verstappen’ pour lui !

« Max a-t-il mûri au cours de la dernière année ? Je dirais, absolument oui. »

« J’étais tellement content. Il y avait toutes ces discussions à propos de la dernière course à Abu Dhabi, sur le fait de ralentir tout le monde et d’essayer de gagner le championnat de cette façon, il n’est pas allé du tout sur ce terrain-là. »

« C’était merveilleux à voir. »

Pourquoi ce changement de comportement ? Herbert avance l’hypothèse de… la paternité. Max Verstappen et Kelly Piquet ont pour rappel donné naissance à leur fille, Lily, en mai 2025.

« Cela semble être lié à la famille, en fait. Pour moi, il apparaît comme un Max beaucoup plus doux qu’avant. »

Herbert n’oublie pas cependant le coup de sang injustifiable de Max Verstappen contre George Russell, en Espagne l’an dernier…

« Mais ensuite je vais en Espagne, et je vois son coup de roue avec George. Donc il y a encore des éléments de ce côté-là [le côté fougueux] qui sont toujours là. »

« Mais je pense que dans l’ensemble, il a énormément mûri. »

Verstappen, facile champion dans la McLaren F1 2025 ?

Elogieux également envers Max Verstappen, le champion du monde 1996 Damon Hill juge que Max Verstappen aurait été champion dans une McLaren F1.

Il est donc du même avis que… Max Verstappen lui-même.

« Quand il a dit "J’aurais gagné ce championnat bien avant n’importe qui d’autre si j’avais eu la McLaren", je suis plutôt d’accord avec ça » avance ainsi Hill.

Hadjar, le pilote numéro 2 qu’il faut à Red Bull ?

Face à l’ogre Max Verstappen, Isack Hadjar aura bien sûr fort à faire. Comment pourra-t-il s’employer pour éviter la malédiction du deuxième baquet Red Bull ?

D’abord par sa capacité d’analyse et de retour d’information, avance Hill.

« Il semblait être capable d’être celui qui leur donnait les informations dont ils avaient besoin pour pouvoir produire ce qu’il produisait sur la piste. »

« Maintenant, c’est une force qu’il peut apporter chez Red Bull, c’est sûr, mais c’est exactement ce que Max pense d’une manière bien plus grande. »

Hill estime également que la personnalité d’Hadjar devrait lui sourire dans l’environnement de Milton Keynes.

« Ce dont vous parlez, c’est que sa personnalité est un facteur. Vous dites que la personnalité d’Isack Hadjar est engageante. »

« Je pense que les équipes aiment travailler avec quelqu’un comme ça. Ce n’est pas une petite souris silencieuse. C’est quelqu’un qui est expressif sans en faire trop. »

« Certains de ses messages radio étaient un peu salés, mais il ne s’attendait probablement pas à ce que tout le monde les écoute. »

« C’est cet enthousiasme. Quand les choses vont bien, il montre à l’équipe à quel point il est ravi, et ensuite cela les contamine aussi. Ils y prennent du plaisir aussi. »

Pour autant après les fiasco Lawson et Tsunoda, Hill prévient déjà Hadjar : il est venu à Milton Keynes pour souffrir !

« Il va être en quelque sorte le souffre-douleur de l’équipe, n’est-ce pas ? »

« Le mieux qu’il puisse faire est d’obtenir une petite tape sur la tête de la part de Max ? Et l’équipe qui dit en quelque sorte : "Tu as fait tout ce que tu pouvais." »

« Il va devoir accepter que dans cette équipe, Max règne, et qu’il est là comme un second rôle, et la question est de savoir si l’on peut accepter cela en tant que compétiteur, car est-ce que Max ferait ça ? Non. »

« Donc en d’autres termes, êtes-vous de l’étoffe d’un Champion du Monde si vous pouvez accepter d’arriver numéro deux ? Cela doit être vu comme... s’il va faire ce travail chez Red Bull, il va devoir dire : "Ok, je suis ici pour me renforcer, pour apprendre, afin d’être numéro un à un moment donné quelque part." »

« Mais comment communiquer cela sans bouleverser l’ordre établi ? »

Herbert est cependant plus optimiste sur les chances d’Hadjar chez Red Bull… Peut-il même espérer battre parfois Max Verstappen ?

« Peut-il le faire ? Oui. Mais il doit bien jouer son jeu pour y parvenir, probablement pas l’année prochaine, dans les deux prochaines années ? Je dirais probablement, oui. »