Lawson tacle Red Bull : ’J’avais besoin de temps et on ne me l’a pas donné’

Liam Lawson reconnait que son début de saison n’a pas été celui qu’il voulait. Le pilote Racing Bulls a débuté sa saison chez Red Bull, et il explique que cela ne l’a pas aidé, car il a fallu rechanger d’équipe après deux courses, retardant son adaptation.

"C’est un peu bizarre d’avoir une seconde pour réfléchir" dit Lawson. "Ces deux mois ont été très chargés, avec six semaines et cinq week-ends de course. Avoir un peu de temps... c’est important de réfléchir à tout ce qui s’est passé."

"Je pense que ces derniers temps, en termes de performances, c’est notre phase la plus forte. La voiture a été rapide et j’ai probablement atteint un niveau que je n’avais pas auparavant."

"Je dirais qu’il n’y a pas eu assez de points marqués, c’est sûr. L’Autriche a été un grand succès, mais ce n’est pas suffisant. Nous devons faire ce genre de choses autant que possible. Je pense que c’est la régularité qui a été difficile."

"Il est évident que le début de l’année a été marqué par le changement d’équipe et que je n’ai pas vraiment eu le temps de me familiariser avec les choses, de courir tous les week-ends et d’essayer d’atteindre le niveau dont j’ai besoin. C’est beaucoup."

Il reconnait ne pas avoir encore eu le temps de digérer tout ce qu’il a vécu depuis le mois de mars : "Honnêtement, pas vraiment, pas encore. Je pense que la pause estivale est le moment où tout le monde se déconnecte mentalement, au moins pendant une semaine."

"Nous savons tous que nous avons encore quelques courses à disputer d’ici là. On est toujours dans cet état d’esprit, on pense toujours à ce qui vient de se passer, à la façon dont on va s’améliorer dans les deux prochaines courses, et à la façon dont je vais m’améliorer moi-même. Vous êtes toujours dans le coup."

"C’est bien d’avoir un peu de temps pour respirer, mais mentalement, je pense à la Belgique et à la Hongrie qui arrivent, et j’essaie d’aborder cette pause avec de bonnes courses. Je pense qu’il faut bien comprendre qu’entre les deux premières courses, le changement d’équipe et le départ pour le Japon, rien n’a changé mentalement pour moi."

"On a beaucoup dit que ma confiance en moi en avait pris un coup, ce qui est complètement faux. Depuis le début de l’année, je me suis senti comme je l’ai toujours fait. Je pense qu’en deux courses, sur des circuits où je n’étais jamais allé, ce n’est pas vraiment suffisant pour ma confiance."

"Peut-être que six mois après le début de la saison, si j’étais toujours à ce niveau, si les résultats étaient toujours comme ça, alors je ressentirais quelque chose - peut-être que ma confiance en prendrait un coup" déplore le Néo-Zélandais, tout en se dédouanant.

"J’étais bien conscient que ces résultats n’étaient pas suffisants, mais je me concentrais sur l’amélioration, la correction et l’apprentissage. J’étais dans le même état d’esprit que depuis mon arrivée en F1."

"Je pense que c’était la principale chose à faire dans une équipe comme celle-là, dans une voiture comme celle-là, il fallait un peu de temps pour s’adapter et apprendre. En l’absence d’essais appropriés, les problèmes rencontrés lors des essais hivernaux et à Melbourne, tout n’était pas lisse et propre. J’avais besoin de temps et on ne me l’a pas donné."

"Je n’en ai pas vraiment parlé, parce que je pense que pendant une grande partie de cette année, j’ai ignoré tout ce qui s’est passé, et je me suis juste concentré sur le pilotage, mais je sais qu’il y a eu beaucoup de choses qui ont été publiées et qui étaient des spéculations sur la façon dont je me sentais. Ma confiance n’a pas changé depuis le début de l’année."