Sainz : les erreurs de Williams F1 ’stressent le système’ afin de progresser

Carlos Sainz s’est dit reconnaissant des revers rencontrés par Williams F1 au cours de la saison 2025, estimant qu’ils ont joué un rôle clé dans la progression de l’écurie. L’équipe britannique connaît actuellement sa meilleure année depuis 2017, occupant la cinquième place du classement des constructeurs avec 59 points à la mi-saison.

Pour le pilote espagnol, cette progression permet à Williams de se mesurer aux meilleures équipes, ce qui accélère l’apprentissage interne, met en lumière les faiblesses des procédures et renforce la préparation en vue de 2026.

"Une voiture plus compétitive met à l’épreuve notre système et notre façon de travailler" a déclaré Sainz. "Cette année, nous avons parfois pu nous battre avec Red Bull, Mercedes et même Ferrari à Miami et à Imola."

"Et cela a mis en évidence non seulement nos problèmes de fiabilité, mais aussi la façon dont nous envisageons la stratégie, en Q1 et Q2, et la façon dont nous exécutons le week-end. Cela nous donne une excellente occasion d’apprendre beaucoup de choses que nous pourrions apprendre l’année prochaine avec une voiture plus compétitive."

"Mais grâce à cette voiture beaucoup plus compétitive, elle nous a déjà donné une longueur d’avance sur tout ce que nous devons améliorer et sur les marges d’amélioration si nous voulons nous battre avec les gars de devant."

"C’est un excellent test pour l’équipe, mais c’est très douloureux, parce que vous voyez une voiture qui peut marquer des points presque tous les week-ends, et nous continuons à trouver des petites choses qui ne nous empêchent de le faire. Nous stressons le système pour savoir exactement où nous devons nous améliorer pour être au niveau du championnat."