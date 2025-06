Lawson s’attend à la qualification ’la plus serrée de l’année’

Liam Lawson s’attend à une bataille acharnée en qualifications ce samedi au Grand Prix d’Autriche. Le pilote Racing Bulls ne sait pas ce qu’il pourra viser comme performance, mais il pense qu’il faudra tirer le maximum de sa VCARB 02 s’il veut passer en Q2.

"C’est très difficile à dire, je sais que ce sera serré, ça l’est toujours ici. Ca l’est cette saison et le tour est très court. Notre voiture a été rapide récemment, à Barcelone, mais c’est difficile à dire" a déclaré Lawson.

"On peut voir les choses de différentes manières. Vu comme ce sera serré, on peut prioriser la volonté d’avoir le maximum de performance en qualifications. La différence entre Q1 et Q2 sera un dixième."

"La course est très longue, lors des deux dernières éditions il y a eu deux arrêts au stand et de la dégradation. Vous devez avoir une voiture rapide en course et qui peut dépasser, sans quoi vous reculez dans la hiérarchie."

Le fait qu’il n’y ait que neuf virages sur le Red Bull Ring rend chacun d’entre eux crucial pour effectuer un bon tour : "C’est encore plus important, chaque petite erreur fera que votre tour n’est pas bon. Je m’attends à ce que ce soit la qualif la plus serrée de l’année."