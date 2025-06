Russell souhaite du changement après la réclamation ’peu solide’ de Red Bull

George Russell estime que les équipes de F1 devraient être tenues de verser une caution plus importante lors du dépôt d’une réclamation après son enquête au GP du Canada.

À Montréal, Red Bull a contesté la victoire de Russell, estimant qu’il avait volontairement freiné derrière la voiture de sécurité pour permettre à Max Verstappen de le dépasser et lui valoir une pénalité. L’équipe a également souligné le fait que Russell se soit retrouvé à plus de 10 longueurs de la voiture de sécurité.

Après une longue enquête, les commissaires ont finalement rejeté la réclamation de Red Bull, confirmant ainsi la victoire de Russell et perdant ainsi sa caution de 2 000 €.

Le pilote Mercedes a estimé qu’une caution initiale plus importante pourrait inciter les équipes à réfléchir à deux fois avant de déposer des réclamations infondées.

"Oui, à 100 %," a déclaré Russell aujourd’hui en Austriche, interrogé sur l’augmentation de la caution.

"Quand on regarde les sanctions financières pour avoir proféré des jurons dans le feu de l’action ou touché un aileron arrière, 2 000 € pour une équipe réalisant des profits à neuf chiffres ne vont même pas les chatouiller."

"On n’y pense pas, donc oui, potentiellement, s’il s’agissait d’une somme à six chiffres, ils y réfléchiraient peut-être à deux fois, et on récupère son argent si on gagne une réclamation ; c’est donc essentiellement à vos risques et périls."

"Alors qu’actuellement, 2 000 € pour une équipe de Formule 1, ce n’est même pas une somme vraiment prise en compte."

Russell affirme que Verstappen n’était pas à l’origine de cette enquête, même si le Néerlandais a bien souligné son mécontentement à la radio.

"Ce n’était rien, et tout venait de Red Bull, contrairement à Max. Je ne pense pas qu’il était au courant des réclamations."

"Il était clair qu’il n’y aurait pas de pénalité, et mon avis personnel est qu’ils voulaient être offensifs pour protéger Max au cas où il serait pénalisé pour m’avoir dépassé lors de l’incident de la voiture de sécurité."

"Mon avis personnel est que c’était juste un peu de la pagaille pas vraiment nécessaire. C’était peu solide."

Red Bull a aussi voulu une enquête, finalement vite rejetée, sur le fait que Russell ait blagué la veille, lors des qualifications, en disant qu’il voulait profiter de la situation de Verstappen, avec ses 11 points de pénalité.

"C’était une blague et tout le monde l’a pris ainsi. Au final Red Bull n’a même pas déposé cette plainte."

"Y a-t-il une rivalité spécifique entre Max et moi ? Je ne sais pas. Je n’y pense même pas. Je pense que lorsque vous affrontez les meilleurs et les plus agressifs, vous devez vous tenir droit, vous assurer de tendre les coudes et de donner autant que l’adversaire est prêt à donner."

"C’est un peu mon approche lorsque j’affronte quelqu’un de son calibre, mais au final, je m’occupe de mes affaires. Je me bats pour moi-même et pour mon équipe, et si Max et moi avons eu des affrontements à plusieurs reprises ces six derniers mois, eh bien c’est juste que c’est comme ça que ça s’est passé."