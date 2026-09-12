Alonso 18e, Stroll sans chrono : Aston Martin F1 souffre toujours à Madrid

Aston Martin F1 a vécu une nouvelle séance de qualifications difficile sur le Madring, avec Fernando Alonso seulement 18e et Lance Stroll non classé après un problème de pression d’eau. L’écurie britannique savait déjà que le Canadien s’élancerait depuis le fond de la grille après les changements de composants du moteur effectués dans la nuit, mais la contre-performance d’Alonso confirme également les difficultés rencontrées par l’équipe sur le nouveau circuit madrilène, malgré un public particulièrement enthousiaste dans les tribunes.

Alonso s’élancera depuis la 18e position après une séance de qualifications au cours de laquelle Aston Martin F1 n’a pas été en mesure de se mêler à la lutte pour les places d’honneur. Le double champion du monde estime toutefois que son équipe a probablement extrait le maximum de la monoplace sur ce tracé particulièrement exigeant.

"Le circuit était exigeant et c’est un tour à haute vitesse qui procure beaucoup d’adrénaline. Je pense que c’était probablement le maximum que nous pouvions atteindre aujourd’hui en qualifications et nous verrons ce que nous pourrons faire pendant la course," a expliqué Alonso.

Le Madring impose en effet un rythme élevé et laisse peu de marge d’erreur aux pilotes. La course pourrait toutefois offrir quelques possibilités supplémentaires, même si les dépassements semblent devoir être compliqués sur le nouveau tracé madrilène.

"Il semble que les dépassements pourraient être difficiles, donc nous devrons essayer de tout maximiser afin de gagner des positions," a poursuivi le pilote Aston Martin.

Alonso pourra néanmoins compter sur l’atmosphère particulière entourant ce premier Grand Prix disputé à Madrid. Le public espagnol s’est largement mobilisé et le pilote Aston Martin a tenu à souligner l’enthousiasme observé dans les tribunes.

"Les fans étaient très enthousiastes aujourd’hui et c’est formidable de voir autant de vert et autant d’énergie dans les tribunes," a-t-il ajouté.

La situation a été encore plus compliquée pour Lance Stroll. Le Canadien n’a pas été classé lors des qualifications après avoir rencontré un problème de pression d’eau, mettant prématurément fin à sa séance.

"Nous avons eu un problème de pression d’eau en qualifications," a expliqué Stroll.

"Nous savions que nous allions partir du fond de la grille de toute façon avec les composants que nous avons remplacés, mais j’avais hâte de pouvoir faire quelques tours supplémentaires ici," a-t-il précisé.

Cette interruption représente donc une occasion manquée pour Stroll d’accumuler davantage de données et d’expérience sur le nouveau circuit, alors qu’Aston Martin reste en quête de performance.

"Il est clair que nous avons encore beaucoup de travail à faire," a reconnu le Canadien.

"Il pourrait toutefois y avoir des opportunités demain, donc nous allons simplement disputer notre propre course et voir comment cela se passera."