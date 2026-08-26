Hamilton doit-il maintenant être privilégié par Ferrari ?

Le débat autour de la gestion de Lewis Hamilton et Charles Leclerc par Ferrari au Grand Prix des Pays-Bas est loin d’être clos. Quelques jours après les critiques formulées à chaud par le septuple champion du monde, puis ses excuses publiques, deux anciens acteurs de la Formule 1 livrent désormais des analyses radicalement différentes. Pour Luigi Mazzola, Ferrari a fait le bon choix en évitant les consignes d’équipe. Pour Timo Glock, c’est surtout l’exécution de la stratégie qui a fait défaut.

Hamilton avait notamment perdu du temps derrière Leclerc à Zandvoort, alors que Mercedes avait clairement décidé de faire passer Kimi Antonelli devant George Russell dans les dernières phases de la course.

Cette comparaison avait particulièrement irrité le pilote Ferrari, qui estimait que son équipe aurait pu lui permettre de viser le podium.

David Coulthard a admis n’avoir jamais entendu Hamilton aussi furieux à la radio lors d’une course de F1.

"Je pense qu’il a soulevé des points pertinents. Je n’ai jamais entendu Lewis Hamilton aussi en colère à la radio. Je ne l’ai jamais entendu hausser le ton si fort. Il ne jure jamais. Jamais."

Après avoir exprimé sa frustration à la radio puis devant les médias, Hamilton a toutefois reconnu mardi que le ton employé n’avait pas été approprié.

Le débat porte désormais sur le fond : Ferrari aurait-elle dû intervenir pour favoriser Hamilton ?

Luigi Mazzola, ancien ingénieur de Ferrari entre 1988 et 2009 et acteur important de l’époque de Michael Schumacher, estime que la Scuderia a justement évité de créer une hiérarchie artificielle entre ses deux pilotes.

"Ferrari a bien fait de ne pas donner de consignes d’équipe, car cela aurait profondément contrarié l’un ou l’autre des pilotes," a-t-il déclaré.

Selon Mazzola, la situation au championnat ne justifie tout simplement pas de privilégier Hamilton. Le Britannique accuse actuellement un retard de 59 points sur Kimi Antonelli, soit exactement le même déficit que George Russell.

"De mon point de vue, il n’y avait aucune raison de donner des consignes d’équipe, car je ne vois tout simplement pas Lewis Hamilton dans la course au titre," a-t-il poursuivi.

L’ancien ingénieur Ferrari considère donc qu’une hiérarchie claire entre Hamilton et Leclerc serait prématurée dans le contexte actuel.

"Tant qu’il n’est pas plus proche du leader du championnat, et surtout avec une voiture capable de battre clairement la Mercedes, instaurer une hiérarchie claire entre les deux pilotes serait une erreur," a-t-il estimé.

Cette analyse rejoint ainsi en partie la position défendue par Ferrari, qui n’a pas souhaité imposer à Leclerc de céder immédiatement sa position à son équipier à Zandvoort.

Timo Glock adopte toutefois une lecture bien différente de la situation. L’ancien pilote de Formule 1 considère que le problème ne réside pas nécessairement dans l’absence de consigne, mais dans la manière dont Ferrari a géré sa stratégie pendant la course.

"Il y a toujours un piège avec Ferrari," a-t-il lancé.

Pour Glock, la Scuderia disposait d’une opportunité de placer Hamilton dans une meilleure situation, mais n’a pas réussi à exploiter correctement cette possibilité.

"Cette fois, c’est la mise en œuvre de la stratégie parfaite qu’ils n’ont tout simplement pas réussi à réaliser," a-t-il ajouté.

Une différence de lecture importante avec Mazzola : Glock estime que Ferrari doit déjà commencer à raisonner en fonction du championnat, même si Hamilton et Leclerc sont encore loin du sommet du classement.

"Si vous voulez avoir votre mot à dire dans le championnat du monde, alors vous devez essayer de placer Hamilton dans une situation où il perd le moins de points possible face à Antonelli ou, dans le meilleur des cas, où il en gagne."

"Mercedes commence à perdre du terrain et Hamilton a démontré ces dernières courses qu’il était plus rapide que Leclerc en ce moment. C’est très serré entre eux évidemment. Pour moi, Hamilton doit avoir la priorité. Mais même sans cela, Ferrari aurait pu mieux gérer ses pilotes à Zandvoort. Mercedes a donné une leçon en la matière à la Scuderia."