Lawson inscrit deux points et salue ’le bon travail’ de Racing Bulls avec les évolutions

Racing Bulls n’a inscrit que deux points au GP des Etats-Unis, mais l’équipe a repris encore une unité à Alpine F1, sa rivale pour la cinquième place du championnat. Liam Lawson a signé une belle neuvième place, après une course passée majoritairement à cette position, et alors qu’il s’était élancé au même endroit sur la grille.

Le Néo-Zélandais a révélé qu’il a subi un dysfonctionnement de l’alarme du cockpit pendant laa course lors de la VSC qui a suivi l’abandon de Valtteri Bottas, le système ayant bipé sans raison dans ses oreilles.

"Lorsque la VSC a été déployée, nous sommes passés sous double drapeau jaune, et nous avons des alarmes qui émettent essentiellement un bip sonore quand on va trop vite, et c’était vraiment fort. C’est fondamentalement pour nous avertir de ne pas être hors des clous par rapport au delta, et c’est resté bloqué tout le temps" a raconté Lawson.

"Du coup, je pensais être en infraction, alors j’ai nettement ralenti, puis j’ai regardé mon affichage et j’avais genre six secondes de marge positive, donc j’étais bon. Mais le truc bipait dans mon oreille, donc [c’était] extrêmement perturbant. Mais je pense que c’était peut-être un bug que tout le monde a eu. Un autre problème logiciel."

Malgré cette distraction, Lawson s’est montré satisfait du déroulement global de son week-end : "Cela a été une très, très solide course et un solide week-end. Les qualifications et la course ont été bien exécutées, donc je suis très, très heureux."

"La voiture fonctionne bien désormais, et évidemment avec les évolutions ce week-end, c’est agréable de les voir bien fonctionner. Je pense que nous avons fait du bon travail dans l’exécution ce week-end. Nous sommes abordés la course avec plein de pneus également."

"Nous les avions économisés depuis hier, et au final nous n’avons pas eu besoin de les utiliser. Mais je pense que c’est bon signe. Pour les prochaines courses à venir, il y a des circuits intéressants. Mais je veux dire, la voiture a bien fonctionné, donc espérons qu’elle fonctionnera bien là-bas aussi."

Arvid Lindblad a terminé 12e mais a connu une course délicate, avec des performances inconstantes, même s’il a salué sa course comme étant solide, après un départ pourtant délicat.

"La course était correcte, le premier tour était comme je l’imaginais, je suis allé à l’intérieur mais on s’est tous bloqués donc je n’ai pas pu gagner de terrain, et le premier relais était difficile" a déclaré le pilote britannique.

"Les deux suivants étaient corrects. Je me suis arrêté tôt pour les mediums, je rattrapais Franco, j’étais dans la fenêtre d’undercut de Pierre, j’ai essayé de l’avoir et j’ai peut-être un peu trop attaqué."

"Je ne sais pas comment réfléchir à cette course, j’ai essayé de faire fonctionner ces deux arrêts, mais c’était une bonne course pour l’équipe. Je n’ai pas été très à l’aise en essais mais j’étais bien en course, donc ça allait."

Le bilan global de l’équipe à Austin a été positif, avec une double entrée en Q3 et des performances qui en faisaient largement la cinquième force du plateau, comme le rappelle le directeur Alan Permane.

"Cela a été un très solide week-end pour nous. Avoir à nouveau les deux voitures en Q3 puis surpasser confortablement nos rivaux au championnat est un résultat fantastique. Ce fut une course exemplaire de la part de Liam ; il a contrôlé l’écart avec Pierre d’un bout à l’autre et pilotait tout en gardant une belle marge sous le pied avec la voiture."

"Arvid a subi des dégâts sur le côté gauche de sa voiture assez tôt dans la course, ce qui a certainement compromis sa performance. Il s’en est bien sorti pour remonter de la 14e place sur la grille jusqu’à la 12e position."

"C’est une autre expérience d’apprentissage précieuse pour lui, d’autant plus que c’était la première fois qu’il courait à Austin. Le Mexique représente un autre nouveau défi, mais notre objectif est de transporter le rythme qu’il a affiché samedi lors du prochain week-end et de réaliser une course propre."